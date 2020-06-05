Два заместителя начальника Управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти Алексея Семенова написали рапорты на увольнение. Об этом 5 июня сообщает 47news.



По данным издания, рапорты подали первый зам Семенова Александр Воронцов и замначальника Максим Орлов. Последний отвечал за аналитику, а Воронцова, как пишет 47news, «называют прямым проводником воли главы дорожной полиции Петербурга и Ленобласти». Причем на аттестационной комиссии перед увольнением полицейскому якобы вспомнили два неполных служебных соответствия: задержание командира первого батальона Короя за передачу взятки командиру третьего батальона Никишину и «неудовлетворительную работу по линии угонов».