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05.06.2020 22:02
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От главы ГИБДД Петербурга и Ленобласти уходят последние заместители. «Не то что брать, работать невозможно»

Два заместителя начальника Управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти Алексея Семенова написали рапорты на увольнение. Об этом 5 июня сообщает 47news.

По данным издания, рапорты подали первый зам Семенова Александр Воронцов и замначальника Максим Орлов. Последний отвечал за аналитику, а Воронцова, как пишет 47news, «называют прямым проводником воли главы дорожной полиции Петербурга и Ленобласти». Причем на аттестационной комиссии перед увольнением полицейскому якобы вспомнили два неполных служебных соответствия: задержание командира первого батальона Короя за передачу взятки командиру третьего батальона Никишину и «неудовлетворительную работу по линии угонов».

Фото: 47news.ru

Отметим, глава УГИБДД по городу и области Алексей Семенов — последний заместитель нового начальника ГУ МВД Романа Плугина, оставшийся от его предшественника Сергея Умнова. «Фонтанка» писала о том, как Плугин ярко высказывал недовольство работой дорожной полиции, намекая на повсеместную коррупцию. По данным 47news, у личного состава УГИБДД настроение не лучшее — все ждут ухода Семенова. Издание собрало реплики полицейских из закрытых чатов: «Выходишь на смену и натурально думаешь, что будет вечером. И это не про ужин», «Пишем всё — ремни, встречки, как под софитами», «Пока Семенов не уйдёт, не то что брать, работать невозможно».

Отметим, у главы УГИБДД Петербурга и области осталось еще два заместителя: Александр Кузнецов и Аркадий Старов. 47news прочит и им скорую отставку.

Фото: 47news.ru

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Комментарии (7)

mavar
Даже в 90-х такого трэша не было. Вот сломались светофоры на перекрестке Гражданского и Непокоренных. Все встало. Раньше бы в течение часа приехали бы два гайца и поработали бы регулировщиками. Или нынешних этому не учили? Они палками только к обочине умеют показывать?
Pilat
А в чём собственно недовольство то?
Чем сотрудники ГИБДД конкретно недовольны?
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