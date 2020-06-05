Крым собираются открыть для туристов из других регионов 1 июля

Крым для жителей других регионов может быть открыт после 1 июля. Разрешение на перемещение россиян в республику вступит в силу после согласования планов с федеральными властями.



Согласно информации, которая 5 июня появилась на сайте министерства курортов и туризма Крыма, первые санатории, пансионаты и гостиницы откроются уже 15 июня — но только для местных жителей. Для этого у владельцев должна быть медицинская лицензия. Процесс контролируют специалисты Ростуризма.



«Порядка 45 объектов готовы открыться с 15 июня для крымчан. Я думаю, что после их запуска количество таких объектов будет увеличиваться. Важно начать работать и делать это аккуратно и поэтапно, потому как самое худшее, что может произойти, это повторное закрытие», – заявил министр курортов и туризма полуострова Вадим Волченко.

