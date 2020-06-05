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05.06.2020 21:39
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Крым собираются открыть для туристов из других регионов 1 июля

Крым для жителей других регионов может быть открыт после 1 июля. Разрешение на перемещение россиян в республику вступит в силу после согласования планов с федеральными властями.

Согласно информации, которая 5 июня появилась на сайте министерства курортов и туризма Крыма, первые санатории, пансионаты и гостиницы откроются уже 15 июня — но только для местных жителей. Для этого у владельцев должна быть медицинская лицензия. Процесс контролируют специалисты Ростуризма.

«Порядка 45 объектов готовы открыться с 15 июня для крымчан. Я думаю, что после их запуска количество таких объектов будет увеличиваться. Важно начать работать и делать это аккуратно и поэтапно, потому как самое худшее, что может произойти, это повторное закрытие», – заявил министр курортов и туризма полуострова Вадим Волченко.

Решение об открытии пляжей в регионах этим летом будет приниматься в зависимости от ситуации с эпидемией коронавируса. При этом, несмотря на пандемию, туристический сезон «должен состояться несмотря ни на что», заявляли ранее в Госдуме.

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Комментарии (3)

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dmiterko_1979
в крыму этим летом отдохнуть можно разве что в обсерваторе
Агроном аэродрома
Хм. А что тогда РЖД гоняет паровозы с чайками, если низззя?
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