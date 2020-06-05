ВОЗ рекомендует использовать маски повсеместно. Ранее организация сомневалась в их эффективности

Всемирная организация здравоохранения призвала носить маски всех в районах распространения коронавируса. Об этом 5 июня заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, пишет РИА «Новости».



«В свете выявленных свидетельств ВОЗ советует правительствам рекомендовать использование масок населением там, где отмечено широкое распространение вируса и затруднено физическое дистанцирование, к примеру, в общественном транспорте, в магазинах и других переполненных местах», - подчеркнул Гебрейесус.



Отметим, ранее ВОЗ рекомендовала носить маски только уже заболевшим COVID-19, однако теперь изменила свое мнение. Людям старше 60 лет, а также тем, у кого есть хронические заболевания, советуют использовать средства индивидуальной защиты «везде, где невозможно физическое дистанцирование». Кроме того, носить маски рекомендуют всем медикам — вне зависимости от того, имеют ли они дело с больными коронавирусом.

