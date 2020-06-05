FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +20
68.63р77.97р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
05.06.2020 21:21
5
Печать

ВОЗ рекомендует использовать маски повсеместно. Ранее организация сомневалась в их эффективности

Всемирная организация здравоохранения призвала носить маски всех в районах распространения коронавируса. Об этом 5 июня заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, пишет РИА «Новости».

«В свете выявленных свидетельств ВОЗ советует правительствам рекомендовать использование масок населением там, где отмечено широкое распространение вируса и затруднено физическое дистанцирование, к примеру, в общественном транспорте, в магазинах и других переполненных местах», - подчеркнул Гебрейесус.

Отметим, ранее ВОЗ рекомендовала носить маски только уже заболевшим COVID-19, однако теперь изменила свое мнение. Людям старше 60 лет, а также тем, у кого есть хронические заболевания, советуют использовать средства индивидуальной защиты «везде, где невозможно физическое дистанцирование». Кроме того, носить маски рекомендуют всем медикам — вне зависимости от того, имеют ли они дело с больными коронавирусом.

Отметим, в рекомендациях ВОЗ подчеркивается, что у маски должно быть как минимум три слоя. Напомним, не все эксперты согласны с тем, что такие СИЗ всегда полезны — так, академик РАН Виталий Зверев говорил, что на улице ношение маски даже может наносить вред. В Роспотребнадзоре с этим не соглашались.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (5)

Sundery
Попробуйте теперь население России убедить, что маски все же способствуют снижению распространения вирусов воздушно-капельным путем (хотя это и так было известно), когда как в голове у населения засело, что эти масочно-перчаточные меры введены для штрафов и обогащения на масках чиновников (хотя более 70% масок, респираторов делают в Китае).
Wert
Воз это пяпец, пяпец это воз
261844221
🔥 Устал от сложных девушек? Самые незабываемые знакомства!

🔥 Отношения на твоих условиях.. ➜ https://is.gd/xstop
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний