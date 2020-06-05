Запрет на игры на детских площадках из-за пандемии в Петербурге, вероятно, спас жителей Выборгского района. Дерево, рухнувшее во дворе многоэтажки по адресу Гаврская, 13, разломало беседку для игр. Снимки поваленного ветром ствола, который готовятся распилить для вывоза, вечером 5 июня прислала читательница «Фонтанки».



На фотографиях видно, что ствол перегородил всю площадку. Опоры детского домика разломаны на мелкие части, жёлтая крыша лежит рядом. На поле для игр дети зайти не могли – территория огорожена предупреждающей бело-красной лентой.