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05.06.2020 21:05
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Коронавирусный запрет на игры на детских площадках спас петербуржцев от упавшего дерева. Стволом пробило беседку

Запрет на игры на детских площадках из-за пандемии в Петербурге, вероятно, спас жителей Выборгского района. Дерево, рухнувшее во дворе многоэтажки по адресу Гаврская, 13, разломало беседку для игр. Снимки поваленного ветром ствола, который готовятся распилить для вывоза, вечером 5 июня прислала читательница «Фонтанки».

На фотографиях видно, что ствол перегородил всю площадку. Опоры детского домика разломаны на мелкие части, жёлтая крыша лежит рядом. На поле для игр дети зайти не могли – территория огорожена предупреждающей бело-красной лентой.

Фото: читательница "Фонтанки" Юлия
Фото: читательница "Фонтанки" Юлия
Фото: читательница "Фонтанки" Юлия

Порывистый ветер в городе снёс семь деревьев утром 1 июня. Никто из прохожих не пострадал. Специалистам пришлось убирать последствия непогоды и очищать дорожки и тротуары.

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Комментарии (2)

193960078618934@facebook.com
Да, рано еще снимать карантин - не все деревья еще рухнули.
Alex000
А теперь - внимание, вопрос. В чьём ведении находится заблаговременная уборка сухих деревьев?

Тут во дворе тоже два дерева высохли напрочь, и когда-то их свалит людям на головы. Тоже рядом с детской площадкой, по иронии. Никто даже не чешется. Когда их свалит - с "ленточками" может уже не повезти.
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