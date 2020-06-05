Росстат измерил, насколько сфера услуг пострадала из-за коронавируса. Меньше всех досталось прокатчикам

Единственной услугой, востребованной россиянами в апреле 2020 года, стал прокат. Совокупная выручка компаний, работающих в этой сфере, в апреле составила 1,1 млрд рублей и даже выросла в годовом выражении, отмечает Forbes 5 июня со ссылкой на данные Росстата. При этом по отношению к марту выручка прокатчиков снизилась на 55%.



Федеральная служба статистики подсчитала, что во время нерабочих дней выручка половины сегментов сферы услуг просела на 50%, а у некоторых обвалилась более, чем на 95%.

Самые большие убытки понесли туристический и гостиничный бизнес, спортивная и культурная сферы - спрос на их услуги обрушился на 87-97%. Немного лучше обстоят дела у бизнеса, оказывающего транспортные и бытовые услуги (-60% и более). При этом спрос на ритуальные услуги снизился на 12%, отмечает журнал.