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05.06.2020 20:36
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В Москве и Петербурге проходят задержания на пикетах за право на мирные акции

В Москве и Петербурге проходят задержания выступающих за право проводить одиночные пикеты и за освобождения арестованных правоохранителями ранее. По данным «ОВД инфо» в центре Москвы, у здания ГУ МВД на Петровке, 38, к 20 часам полиция задержала 14 человек, в Петербурге у Гостиного двора - трёх.

Среди попавших в руки правоохранительных органов в столице – бывший фигурант «московского дела» Владислав Барабанов, активист Виктор Немытов и администратор телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрий Иванов. Последний не стоял в пикетах. В ОВД «Пресня» сейчас находятся 12 человек.

Как пишет «Медиазона», в Петербурге полиция задержала муниципального депутата и члена партии «Яблоко» Илью Киселева и молодого человека, который держал плакат с надписью «Долой Царя». От Гостиного двора также забрали Николая Бояршинова – отца фигуранта дела «Сети» Юлия Бояршинова. Мужчину везут в отдел полиции №28.

В пятницу суд уменьшил срок ареста корреспондента «Новой газеты» Ильи Азара за одиночный пикет в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции». Теперь он пробудет в спецприёмнике до 7 июня. Пикетчиков, вышедших в его поддержку и в столице и в Петербурге, массово задерживали за нарушение коронавирусных запретов. Их действия расцениваются как нарушение «режима самоизоляции»

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Комментарии (21)

Fenomen
Ох, то ли ещё будет...
261701191
Чекистский режим окончательно скатился к азиатской деспотии. А я еще 20 лет предупреждал что это рано или поздно должно случиться. Но тогда большинство крутило палец у виска. Вот теперь, дорогие мои, кушайте.
вадики
Канституцию-взять и отменить!
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