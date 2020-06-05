В Москве и Петербурге проходят задержания на пикетах за право на мирные акции
В Москве и Петербурге проходят задержания выступающих за право проводить одиночные пикеты и за освобождения арестованных правоохранителями ранее. По данным «ОВД инфо» в центре Москвы, у здания ГУ МВД на Петровке, 38, к 20 часам полиция задержала 14 человек, в Петербурге у Гостиного двора - трёх.
Среди попавших в руки правоохранительных органов в столице – бывший фигурант «московского дела» Владислав Барабанов, активист Виктор Немытов и администратор телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрий Иванов. Последний не стоял в пикетах. В ОВД «Пресня» сейчас находятся 12 человек.
Как пишет «Медиазона», в Петербурге полиция задержала муниципального депутата и члена партии «Яблоко» Илью Киселева и молодого человека, который держал плакат с надписью «Долой Царя». От Гостиного двора также забрали Николая Бояршинова – отца фигуранта дела «Сети» Юлия Бояршинова. Мужчину везут в отдел полиции №28.
В пятницу суд уменьшил срок ареста корреспондента «Новой газеты» Ильи Азара за одиночный пикет в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции». Теперь он пробудет в спецприёмнике до 7 июня. Пикетчиков, вышедших в его поддержку и в столице и в Петербурге, массово задерживали за нарушение коронавирусных запретов. Их действия расцениваются как нарушение «режима самоизоляции»