В Москве и Петербурге проходят задержания на пикетах за право на мирные акции

В Москве и Петербурге проходят задержания выступающих за право проводить одиночные пикеты и за освобождения арестованных правоохранителями ранее. По данным «ОВД инфо» в центре Москвы, у здания ГУ МВД на Петровке, 38, к 20 часам полиция задержала 14 человек, в Петербурге у Гостиного двора - трёх.

Среди попавших в руки правоохранительных органов в столице – бывший фигурант «московского дела» Владислав Барабанов, активист Виктор Немытов и администратор телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрий Иванов. Последний не стоял в пикетах. В ОВД «Пресня» сейчас находятся 12 человек.