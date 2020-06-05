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05.06.2020 19:56
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Росавиация заявила о резком оживлении авиаперевозк в июне. Пассажиропоток увеличился втрое

Рост авиаперевозок в России в начале июня резко оживился и превысил майские показатели примерно в три раза. Об этом 5 июня сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение первого заместителя министра транспорта, руководителя Росавиации Александра Нерадько.

Однако, если сравнивать текущие данные с показателями прошлого года, разница всё равно остаётся существенной — в 5–7 раз ниже, чем в июне 2019-го.

«Мы уже сейчас отмечаем с 1 июня рост пассажиропотока. По московским аэропортам он составляет в три раза по сравнению с маем. Примерно такой же рост в целом по стране, — прокомментировал Нерадько. — Авиаперевозки оживляются. Степень оживления будет зависеть от того, насколько [оперативно] регионы, особенно юг страны, будут снимать ограничения».

Статистики об объёме авиаперевозок в мае 2020 года пока нет. Апрель же показал рекордно низкие цифры — было зарегистрировано 739,5 тысячи пассажиров за месяц. Для сравнения: годом ранее показатель превысил 9 миллионов.

Согласно данным Международной ассоциации аэропортов, в мае пассажиропоток крупнейших российских аэропортов не превышал 10% от уровня мая 2019 года.

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