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05.06.2020 20:02
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Столкновение четырёх автомобилей на ЗСД собрало длинную пробку

На внутренней стороне Западного скоростного диаметра, после последнего пункта оплаты, произошло столкновение четырёх легковых машин. Об этом вечером 5 июня сообщают очевидцы.

Судя по снимкам, никто из водителей серьёзно не пострадал. В ГИБДД подробности ДТП пока не комментируют.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, к 20 часам на ЗСД образовалась серьёзная пробка. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», она растянулась на полтора километра.

Фото: читатель "Фонтанки"
Фото: читатель "Фонтанки"
© Фонтанка.Ру

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