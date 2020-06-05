На внутренней стороне Западного скоростного диаметра, после последнего пункта оплаты, произошло столкновение четырёх легковых машин. Об этом вечером 5 июня сообщают очевидцы.

Судя по снимкам, никто из водителей серьёзно не пострадал. В ГИБДД подробности ДТП пока не комментируют.



Как сообщили «Фонтанке» читатели, к 20 часам на ЗСД образовалась серьёзная пробка. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», она растянулась на полтора километра.