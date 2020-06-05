Минкомсвязи запустил сервис для электронного голосования по поправкам в Конституцию

Технология дистанционного голосования будет применяться в России впервые — тестировать её будут в Москве и Нижегородской области. Петербургу проводить онлайн-голосование не позволил ЦИК , усомнившись в том, что работу смогут организовать так, чтобы вызывать доверие горожан.

Также в личных кабинетах более 80 миллионов пользователей доступны цифровые сервисы, открытые Минкомсвязью специально для участников голосования.

Специальный раздел, посвящённый общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию РФ, доступен на портале Госуслуг, сообщает 5 июня Министерство связи и массовых коммуникаций России.

Принять участие в дистанционном голосовании смогут пользователи портала с подтвержденной учетной записью на Госуслугах и постоянной регистрацией в пилотных субъектах. Для этого им надо будет подать заявление через портал Госуслуг.



Высказать свою гражданскую позицию лично можно на любом участке для голосования в России. Для этого достаточно заранее подать заявление. Также открыт прием заявлений о голосовании на дому.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации состоится 1 июля 2020 года. Подробная информация о предстоящем голосовании опубликована в специальном разделе на портале Госуслуг.



Политолог, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов в интервью «Фонтанке» рассказал, почему датой плебисцита выбрали именно 1 июля, какой будет явка и ждать ли Смольному проблем.