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05.06.2020 19:33
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Минкомсвязи запустил сервис для электронного голосования по поправкам в Конституцию

Специальный раздел, посвящённый общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию РФ, доступен на портале Госуслуг, сообщает 5 июня Министерство связи и массовых коммуникаций России.

Также в личных кабинетах более 80 миллионов пользователей доступны цифровые сервисы, открытые Минкомсвязью специально для участников голосования.

Технология дистанционного голосования будет применяться в России впервые — тестировать её будут в Москве и Нижегородской области. Петербургу проводить онлайн-голосование не позволил ЦИК, усомнившись в том, что работу смогут организовать так, чтобы вызывать доверие горожан.

Принять участие в дистанционном голосовании смогут пользователи портала с подтвержденной учетной записью на Госуслугах и постоянной регистрацией в пилотных субъектах. Для этого им надо будет подать заявление через портал Госуслуг.

Высказать свою гражданскую позицию лично можно на любом участке для голосования в России. Для этого достаточно заранее подать заявление. Также открыт прием заявлений о голосовании на дому.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации состоится 1 июля 2020 года. Подробная информация о предстоящем голосовании опубликована в специальном разделе на портале Госуслуг.

Политолог, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов в интервью «Фонтанке» рассказал, почему датой плебисцита выбрали именно 1 июля, какой будет явка и ждать ли Смольному проблем.

1 июня Владимир Путин подписал указ о проведении общероссийского голосования 1 июля. Ради плебисцита эта среда объявлена выходным днём. Голосование может растянуться не на один день, а опустить бюллетень в урну можно будет даже на улице.

3 июня более 200 российских депутатов выступили против переписывания Конституции, которое допускает сохранение Владимира Путина у власти и после окончания его четвёртого президентского срока. 4 июня число подписантов обращения к гражданам РФ увеличилось до 260 депутатов.

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