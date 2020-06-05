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05.06.2020 19:20
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Берут чужие дежурства и переносят отпуска. Петербургская скорая пытается справиться без 20% заболевших сотрудников

Начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи комитета по здравоохранению Лариса Соловьева признала, что в Петербурге заразился каждый пятый сотрудник скорой помощи и в связи с этим перестроен график работы оставшихся в строю медиков.

«Те, кто работает, берут дополнительные дежурства. Графики отпусков, естественно, все перенесены. Все силы мобилизованы. Идет сортировка вызовов — часть выполняет участковая служба, которая не относится ни к неотложной, ни к экстренной форме», — сказала она в эфире канала «Санкт-Петербург» 5 июня.

И добавила, что практически не осталось необоснованных вызовов — горожане обращаются в скорую только в случае экстренной ситуации: с болями в сердце, высоким давлением.

Ранее Соловьева сообщила, что 20% работников скорой заболели.

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