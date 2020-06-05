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05.06.2020 19:40
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ЗВО показал, как перебрасывает истребители и вертолёты для подготовки к параду Победы

Западный военный округ начал перебазирование авиации для парада Победы в Москве. Истребители Су-35°С и Су-30СМ, вертолёты Ми-8, Ми-28 «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор» направляют на оперативные аэродромы в Клину и Липецке.

Сообщение об этом и видео со взлетающей техникой вечером 5 июня опубликовало Министерство обороны.

Сообщается, что во время тренировок лётчики должны работать в тактических звеньях и практиковаться в соблюдении интервалов при полёте в парадном строю.

Ранее в Петербург приехали военнослужащие соединений и частей из Ленинградской, Брянской, Новгородской областей, а также из Москвы. Праздничные мероприятия в честь 75-й годовщины Победы запланированы на 24 июня. Они пройдут в девяти городах-героях и 19 пунктах дислокации штабов военных округов, флотов и объединений ВС. В параде на Красной площади примут участие 14 тысяч человек. По утверждению министра обороны Сергея Шойгу, к участию допустят военнослужащих «с иммунитетом к COVID-19 и без признаков инфекционных заболеваний».

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Комментарии (3)

Иван Петров
...В детстве в солдатиков не наигрался.
0day
"Су-35°С" — это температура? :-)
krasnonosov
Они же уже летали на 9-е мая!!! За чей счет банкет по два раза в год устраивать парады Победы?
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