ЗВО показал, как перебрасывает истребители и вертолёты для подготовки к параду Победы
Западный военный округ начал перебазирование авиации для парада Победы в Москве. Истребители Су-35°С и Су-30СМ, вертолёты Ми-8, Ми-28 «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор» направляют на оперативные аэродромы в Клину и Липецке.
Сообщение об этом и видео со взлетающей техникой вечером 5 июня опубликовало Министерство обороны.
Сообщается, что во время тренировок лётчики должны работать в тактических звеньях и практиковаться в соблюдении интервалов при полёте в парадном строю.
Ранее в Петербург приехали военнослужащие соединений и частей из Ленинградской, Брянской, Новгородской областей, а также из Москвы. Праздничные мероприятия в честь 75-й годовщины Победы запланированы на 24 июня. Они пройдут в девяти городах-героях и 19 пунктах дислокации штабов военных округов, флотов и объединений ВС. В параде на Красной площади примут участие 14 тысяч человек. По утверждению министра обороны Сергея Шойгу, к участию допустят военнослужащих «с иммунитетом к COVID-19 и без признаков инфекционных заболеваний».