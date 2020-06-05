Норвегия готова поддержать Россию в ликвидации разлива нефтепродуктов в Норильске

Норвегия обеспокоена масштабной утечкой топлива после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске и готова откликнуться на просьбу о помощи со стороны российских властей. Такую позицию 5 июня приводит Interfax со ссылкой на посольство королевства в Москве.

Как заявил пресс-секретарь Эйрик Бергене, Осло надеется, что ликвидаторы очистят загрязнённую территорию и учтут все особенности экосистемы. Норвежские специалисты готовы оказать им помощь.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова на совещании с Владимиром Путиным подчеркнула, что ущерб от разлива может составить «миллиарды рублей». Она назвала произошедшее «беспрецедентным по масштабу». Специалисты будут собирать нефтепродукты с помощью специальных ёмкостей. В настоящее время разлив локализован.