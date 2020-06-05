FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +20
68.63р77.97р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
05.06.2020 19:04
4
Печать

Норвегия готова поддержать Россию в ликвидации разлива нефтепродуктов в Норильске

Норвегия обеспокоена масштабной утечкой топлива после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске и готова откликнуться на просьбу о помощи со стороны российских властей. Такую позицию 5 июня приводит Interfax со ссылкой на посольство королевства в Москве.

Как заявил пресс-секретарь Эйрик Бергене, Осло надеется, что ликвидаторы очистят загрязнённую территорию и учтут все особенности экосистемы. Норвежские специалисты готовы оказать им помощь.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова на совещании с Владимиром Путиным подчеркнула, что ущерб от разлива может составить «миллиарды рублей». Она назвала произошедшее «беспрецедентным по масштабу». Специалисты будут собирать нефтепродукты с помощью специальных ёмкостей. В настоящее время разлив локализован.

Сотни тонн дизеля попали в водоёмы после нарушения герметичности резервуара на территории ТЭЦ-3 АО «НТЭК», входящего в группу компаний «Норильский никель», 29 мая. Причиной стало неожиданное проседание грунта. Загрязнения оказались в реке Амбарной, которая обеспечивает водой жителей города, а также в реке Пясино, впадающей в Карское море.

Начальник котлотурбинного цеха арестован до 31 июля. Заведены три уголовных дела.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (4)

yar_5e4cc335310b6
Предполагаю, что солярку можно уже в море ловить.даже с небольшим течением ее за неделю унесет на несколько сот километров
Zdobsi
Российский народ будет признателен за помощь в восстановлении природы. То, что разлив ликвидирована это фикция. Без последствий нельзя собрать разбитую нефть или солярку. Посмотрите на опыт в Персидском заливе.
krasnonosov
Не пустят. Там еще и Енисей радиациейвовсю фонит. Если норвеги это увидят, то их Кондратий хватит.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний