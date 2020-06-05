Сбербанк заявил, что ему не хватило 95 млрд рублей на льготные кредиты
Новая госпрограмма кредитования под 2% вызвала огромный интерес и значительно превысила первоначальные прогнозы. Лимит в 95 млрд рублей был выбран в считанные дни, сообщил 5 июня заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.
«Буквально за пять дней с момента запуска госпрограммы мы получили заявки от клиентов на сумму, в полтора раза превышающую лимит Сбербанка по программе, который сейчас составляет 95 млрд рублей. Мы уже обратились к коллегам из Правительства с просьбой рассмотреть возможность увеличения лимита по этой госпрограмме», — заявил он 5 июня.
Напомним, что банки с 1 июня начали выдавать компаниям, работающим в отраслях, которые признаны пострадавшими от коронавируса, кредиты по новой кредитной программе поддержки занятости под 2% годовых. Срок погашения такого кредита — 1 апреля 2021 года.