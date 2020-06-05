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05.06.2020 18:28
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Трамп заявил, что Штаты «прошли» коронавирус и готовы к отмене санитарных ограничений

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна «в основном прошла эпидемию» и готова к снятию коронавирусных органичений.

«Мы открываем нашу страну, /.../ и я не понимаю, почему некоторые губернаторы продолжают сохранять санитарные ограничения», — сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

Кроме того, Трамп заявил, что в стране уже готовы 2 млн вакцин от нового коронавируса, и они будут применены сразу после завершения клинических испытаний.

Среди примеров штатов, которые справляются с эпидемией, Трамп назвал Флориду, Джорджию и Южную Каролину. Согласно информации на сайте Белого дома, полное открытие штатов и снятие ограничений возможно, если в течение 14 дней количество новых случаев постоянно снижается.

По данным университета Джона Хопкинса, Америка продолжает занимать первое место по количеству заразившихся коронавирусом. Речь идёт о 1 875 402 людях.

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Комментарии (1)

Pilat
Такая прозрачная попытка сбить накал бунта.
Трамп просто душка.
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