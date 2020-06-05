Трамп заявил, что Штаты «прошли» коронавирус и готовы к отмене санитарных ограничений

«Мы открываем нашу страну, /.../ и я не понимаю, почему некоторые губернаторы продолжают сохранять санитарные ограничения», — сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна «в основном прошла эпидемию» и готова к снятию коронавирусных органичений.

Кроме того, Трамп заявил, что в стране уже готовы 2 млн вакцин от нового коронавируса, и они будут применены сразу после завершения клинических испытаний.

Среди примеров штатов, которые справляются с эпидемией, Трамп назвал Флориду, Джорджию и Южную Каролину. Согласно информации на сайте Белого дома, полное открытие штатов и снятие ограничений возможно, если в течение 14 дней количество новых случаев постоянно снижается.