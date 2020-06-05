Градсовет Петербурга всё-таки согласился с памятником Ушакову на площади Труда и одобрил эскиз

Градсовет Петербурга с третьего раза одобрил эскиз памятника адмиралу Фёдору Ушакову на площади Труда. Об этом 5 июня сообщается в протоколе заседания на сайте комитета. За проект проголосовали 15 членов совета, против высказались четверо.



«Решили: одобрить эскизный проект, рекомендовать авторам доработать проект с учетом замечаний Градостроительного совета в части уточнения решения постамента и благоустройства прилегающей территории», — говорится в протоколе.



Градостроительный совет рассматривал эскиз памятника Ушакову дважды — в декабре 2019 года и в марте 2020-го. Каждый раз проект вызывал дискуссии. То мешал разобранный храм, то ботинки и труба.

