FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +20
68.63р77.97р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
05.06.2020 18:13
3
Печать

Градсовет Петербурга всё-таки согласился с памятником Ушакову на площади Труда и одобрил эскиз

Градсовет Петербурга с третьего раза одобрил эскиз памятника адмиралу Фёдору Ушакову на площади Труда. Об этом 5 июня сообщается в протоколе заседания на сайте комитета. За проект проголосовали 15 членов совета, против высказались четверо.

«Решили: одобрить эскизный проект, рекомендовать авторам доработать проект с учетом замечаний Градостроительного совета в части уточнения решения постамента и благоустройства прилегающей территории», — говорится в протоколе.

Градостроительный совет рассматривал эскиз памятника Ушакову дважды — в декабре 2019 года и в марте 2020-го. Каждый раз проект вызывал дискуссии. То мешал разобранный храм, то ботинки и труба.

Федор Ушаков — русский флотоводец, командующий Черноморским флотом, командующий русско-турецкой эскадрой в Средиземном море.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

Sibir_5e4d67bbb7aea
Тогда уж верните название Строгановский мост взамен ушаковского...
Елена Козюкова
При чем Ушаков и площадь Труда не смешите людей
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний