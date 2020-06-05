Основатель компании грузовиков Nikola, «нападавшей» на Tesla, стал миллиардером

Как сообщает 5 июня Forbes , акции компании завершили первый день на бирже на отметке в 33,75 доллара. В результате рыночная капитализация компании достигла около 12 млрд долларов. Стоимость доли крупнейшего акционера компании Тревора Мильтона по состоянию на момент закрытия торгов в четверг Forbes оценивает примерно в 3,7 млрд долларов.

Производитель грузовиков на водородных топливных элементах с нулевыми выбросами в атмосферу Nikola Motor из Аризоны дебютировал на Nasdaq. Основатель компании Тревор Мильтон стал владельцем многомиллиардного состояния.

Выход Nikola на биржу издание называет одним из самых смелых дебютов на Уолл-Стрит для высокотехнологического транспортного стартапа со времен IPO Tesla 10 лет назад.

Nikola Motor считается конкурентом Tesla, компания даже подавала в суд на детище Илона Маска, обвиняя в нарушении авторских прав – копировании дизайна и конструктивных решений грузовика. Ведомство по патентам и товарным знакам США приняло соломоново решение, согласно которому обе компании получили патенты на конструкцию своих грузовиков: ведомство посчитало проекты совершенно разными.

В последние месяцы интерес к Nikola Motor рос, в том числе, благодаря приходу в совет директоров Стива Гирски, бывшего зампредседателя совета директоров General Motors. Стремительный выход Nikola на Nasdaq произошел в результате обратного слияния с публичной компанией Гирски VectoIQ, завершившегося 2 июня.

Сейчас Nikola совместно с итальянско-американской корпорацией СNH/ Iveco работает над созданием электрических грузовиков Nikola Tre. Вывести на европейский рынок их обещают в 2021 году. Как и Tesla, Nikola намерена строить станции для зарядки своих автомобилей. На этой неделе компания объявила о планах покупки у норвежской компании Nel оборудования для производства водорода из воды на 30 млн долл. У компании есть и другие конкуренты, занимающиеся грузовиками на водородных топливных элементах, — Hyundai Motor и Toyota Motor Corp.