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05.06.2020 18:07
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Санкт-Петербургская биржа ставит рекорды по объему торгов иностранными бумагами. У инвесторов в почете американские авиакомпании

Объемы торгов иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже устанавливают рекорды второй день подряд. Максимальный показатель уже превысил $ 1 млрд, обратило внимание РБК.

По данным биржи, 3 июня объем торгов ценными бумагами иностранных эмитентов составил $ 995,15 млн, а 4 июня — достиг $ 1,25 млрд, установив абсолютный рекорд площадки.

Кроме того, число активных сделок на бирже 4 июня увеличилось до рекордных 115,8 тыс., а количество сделок — до 1,53 млн. Лидерами торгов стали бумаги таких иностранных эмитентов, как Macy's, Spirit Airlines, American Airlines, Boeing, Carnival, Delta Air Lines, United Airlines Holdings, Spirit AeroSystems Holdings, Royal Caribbean Cruises и Coty.

Эксперты издания связывают рекорды с ростом интереса россиян к инвестициям на фондовом рынке на фоне снижения ставок по банковским депозитам. Также влияние на поведение инвесторов оказало падение стоимости зарубежных активов.

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