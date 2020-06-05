Санкт-Петербургская биржа ставит рекорды по объему торгов иностранными бумагами. У инвесторов в почете американские авиакомпании
Объемы торгов иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже устанавливают рекорды второй день подряд. Максимальный показатель уже превысил $ 1 млрд, обратило внимание РБК.
По данным биржи, 3 июня объем торгов ценными бумагами иностранных эмитентов составил $ 995,15 млн, а 4 июня — достиг $ 1,25 млрд, установив абсолютный рекорд площадки.
Кроме того, число активных сделок на бирже 4 июня увеличилось до рекордных 115,8 тыс., а количество сделок — до 1,53 млн. Лидерами торгов стали бумаги таких иностранных эмитентов, как Macy's, Spirit Airlines, American Airlines, Boeing, Carnival, Delta Air Lines, United Airlines Holdings, Spirit AeroSystems Holdings, Royal Caribbean Cruises и Coty.
Эксперты издания связывают рекорды с ростом интереса россиян к инвестициям на фондовом рынке на фоне снижения ставок по банковским депозитам. Также влияние на поведение инвесторов оказало падение стоимости зарубежных активов.