Управление минкульта в Приволжье заказало утилизацию портрета Путина и Медведева
Управление федерального министерства культуры по Приволжскому федеральному округу разместило заказ на услуги по утилизации портрета президента Владимира Путина и зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева. Информацию о закупке обнаружило 5 июня издание «Открытые медиа».
Постер с изображением Путина и Медведева, согласно техзаданию, хотят утилизировать вместе с другими «не пригодными к эксплуатации и списанными с баланса» вещами. Среди них — принтеры, шкафы, мобильные телефоны, источники бесперебойного питания и т.д. Стоимость всего заказа — 43 тысячи рублей, работа должна быть выполнена к 30 июня. В минкульте региона отказались от комментариев.
СМИ обратили внимание на столь, на первый взгляд, рядовую закупку не просто так — в октябре 2019 года администрация Надымского района ЯНАО тоже указала в похожем тендере за 256 тыс. рублей на утилизацию офисного оборудования два портрета Дмитрия Медведева, помимо другого офисного оборудования. Однако спустя несколько часов публикации в СМИ власти района отменили тендер. Развернулся скандал, и в итоге свой пост покинул заместитель управляющего делами администрации Надымского района Алексей Кокшаров.