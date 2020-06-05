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05.06.2020 17:58
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Управление минкульта в Приволжье заказало утилизацию портрета Путина и Медведева

Управление федерального министерства культуры по Приволжскому федеральному округу разместило заказ на услуги по утилизации портрета президента Владимира Путина и зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева. Информацию о закупке обнаружило 5 июня издание «Открытые медиа».

Постер с изображением Путина и Медведева, согласно техзаданию, хотят утилизировать вместе с другими «не пригодными к эксплуатации и списанными с баланса» вещами. Среди них — принтеры, шкафы, мобильные телефоны, источники бесперебойного питания и т.д. Стоимость всего заказа — 43 тысячи рублей, работа должна быть выполнена к 30 июня. В минкульте региона отказались от комментариев.

СМИ обратили внимание на столь, на первый взгляд, рядовую закупку не просто так — в октябре 2019 года администрация Надымского района ЯНАО тоже указала в похожем тендере за 256 тыс. рублей на утилизацию офисного оборудования два портрета Дмитрия Медведева, помимо другого офисного оборудования. Однако спустя несколько часов публикации в СМИ власти района отменили тендер. Развернулся скандал, и в итоге свой пост покинул заместитель управляющего делами администрации Надымского района Алексей Кокшаров.

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Комментарии (8)

krasnonosov
Если где-то кого-то сняли, то где-то кого-то должны повесить.
Modest_5e4ce41f7533b
Не знал, что выбрасывать подобное надо по особой процедуре. Пора вводить особую категорию ТБО.
Never_Mind
...кстати, в стране с развитой системой выгребных ям утилизация такого рода портретов происходит повсеместно. Ничего нового.
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