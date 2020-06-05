В США опять стрельба. Семь человек убиты
В американском штате Алабама неизвестный застрелил семь человек.
«Семь человек были найдены застреленными в доме на севере Алабамы поздно вечером в четверг. Власти на следующей день заявили, что начали поиски убийцы», — сообщает 5 июня The New York Times.
Полицию вызвали соседи, которые услышали звуки выстрелов. Погибших обнаружили в горевшем доме. По версии следствия, возгорание началось в одной из спален.
Жертвами нападавшего стали люди в возрасте от 30 до 50 лет.
«Непосредственной угрозы населению нет», — сообщили в полиции.