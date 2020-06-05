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05.06.2020 17:53
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В США опять стрельба. Семь человек убиты

В американском штате Алабама неизвестный застрелил семь человек.

«Семь человек были найдены застреленными в доме на севере Алабамы поздно вечером в четверг. Власти на следующей день заявили, что начали поиски убийцы», — сообщает 5 июня The New York Times.

Полицию вызвали соседи, которые услышали звуки выстрелов. Погибших обнаружили в горевшем доме. По версии следствия, возгорание началось в одной из спален.

Жертвами нападавшего стали люди в возрасте от 30 до 50 лет.

«Непосредственной угрозы населению нет», — сообщили в полиции.

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