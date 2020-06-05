Смольный спустя сутки отменил предписание о приостановке выдачи детских продуктовых наборов из-за плохих консервов

Меньше чем через сутки после рассылки комитетом госфинконтроля предписания о паузе в исполнении контрактов по детским наборам, его действие было приостановлено. Ославленный чиновниками на всю страну производитель доказал свою непричастность к скандалу. Решение о дополнительной проверке состава наборов было принято после массовых жалоб жителей Кронштадта на качество и срок годности рыбных консервов. В документе за подписью главы комитета Александра Жукова (есть в распоряжении «Фонтанки») речь шла о конкретном поставщике — подмосковном ООО «Морские традиции». Логика предписания гласила: если в наборе есть консервы от этого поставщика, выдавать их детям нельзя.

Однако уже на следующий день стало известно, что чиновники изменили свое решение. Выдавать консервы «Морских традиций» снова можно, следует из письма Александра Жукова главам районов (есть в редакции). Как объяснили «Фонтанке» в управлении социального питания, смысл второго решения комитета в том, что школы и садики должны проверить полученные от организаторов питания наборы. Если в них есть просроченная и фальсифицированная продукция — потребовать от поставщика ее замены. «Рыбный» скандал начался с того, что возмущенные родители из Кронштадтского района начали публиковать гневные посты в соцсетях. Им не понравилось, что в консервных банках вместо сайры попалась сельдь. А кто-то в детских продуктовых наборах нашел просроченную рыбу. Затем в сети появилось видео, на котором стало очевидно, что этикетка с надписью «Сайра» наклеена на банку поверх какой-то другой. Все наборы с подозрительной рыбой комплектовало ООО «Соцпит» — с апреля этого года оно заключило 30 контрактов на поставку питания примерно на 13 млн рублей.

На разгоревшийся скандал отреагировали власти Кронштадта. В связи с этим инцидентом чиновники совместно с правоохранительными органами пообещали провести проверку по обращениям жителей Кронштадта. В конце дня в распоряжении «Фонтанки» появилось предписание комитета государственного финансового контроля, приостанавливающее исполнение контрактов, если в числе поставщиков продукции значится ООО «Морские традиции». На следующий день в «Фонтанку» обратился гендиректор подмосковных «Морских традиций» и опроверг причастность к рыбному скандалу в Кронштадте. Ссылаясь на маркировку консервов, он отметил, что компания не имеет никакого отношения к фальсифицированной продукции. И хотя на просроченных консервах наклеена его этикетка, в реальности их производитель совсем другой. «На банке сверху нанесена маркировка 18.04.2018 С88 Е27 1 Р. Первый ряд цифр — это дата производства. Второй ряд — первые две-три буквы или цифры — это ассортиментный знак продукции (в данном случае «Сельдь Т/О натуральная с добавлением масла»), следующие 1–3 буквы или цифры — код предприятия. В данном случае эта продукция произведена на рыбоконсервном предприятии РПК «Славянский — 2000» г. Владивосток. Третий ряд — смена», — обращается в письме к «Фонтанке» гендиректор «Морских традиций» Василий Нецветаев.