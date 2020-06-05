Трансферное окно для российских футбольных клубов откроется 26 июля

Российские футбольные клубы смогут подписывать и продавать игроков с 26 июля. Об этом сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).
⚡️ РПЛ и клубы провели общее собрание, на котором обсудили подготовку к рестарту сезона.— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) June 5, 2020
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В пятницу состоялось общее собрание клубов РПЛ по видеосвязи. В ходе собрания представители клубов были проинформированы о сроках трансферного окна. Закроется период трансферов 19 сентября.