FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +20
69.02р77.32р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
05.06.2020 17:33
1
Печать

Индекс самоизоляции в Петербурге перестал ставить антирекорды. Пока

Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге за сегодня и вчера значительных рекордов не ставил, показатель активности горожан тоже.

По данным «Яндекса» на 16:50 5 июля, индекс составил 1,2 балла. Ниже «единицы» (как было 2 июня) он сегодня не опускался.

Вчера по итогам дня индекс в Петербурге составил 1,6 балла — ровно столько же, сколько за неделю до этого. При этом в понедельник он снизился до 1,4, а во вторник и в среду — до 1,3. Среди 15 городов-миллионников Петербург вчера занял второе место. На первом была Москва (1,7 балла), на последнем Уфа и Челябинск (0,9 балла).

Скриншоты из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/company/researches/2020/podomam" class="_">yandex.ru/company/researches/2020/podomam</a>
Скриншоты из yandex.ru/company/researches/2020/podomam

Россия в целом на этой неделе по суточному индексу удерживала плато — 1,3.

Активность на улицах города 4 июня в Петербурге составила, по данным «Яндекса», 66% от активности в самый оживлённый будний день до распространения коронавируса. 1 июня было больше, но ненамного — 69%.

Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/web-maps/covid19/isolation" class="_">yandex.ru/web-maps/covid19/isolation</a>
Скриншот из yandex.ru/web-maps/covid19/isolation
Скриншоты из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/company/researches/2020/podomam" class="_">yandex.ru/company/researches/2020/podomam</a>
Скриншоты из yandex.ru/company/researches/2020/podomam
Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/web-maps/covid19/isolation" class="_">yandex.ru/web-maps/covid19/isolation</a>
Скриншот из yandex.ru/web-maps/covid19/isolation

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

Вася ПУПКИН
Херь какую-то придумали индек какой-то, какая-то самоизоляция, на улицу выйдите глаза откройте, пробки в городе. В метро не знаю не ездил давно, как ввели намордники.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний