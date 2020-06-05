Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге за сегодня и вчера значительных рекордов не ставил, показатель активности горожан тоже.

По данным «Яндекса» на 16:50 5 июля, индекс составил 1,2 балла. Ниже «единицы» (как было 2 июня) он сегодня не опускался.

Вчера по итогам дня индекс в Петербурге составил 1,6 балла — ровно столько же, сколько за неделю до этого. При этом в понедельник он снизился до 1,4, а во вторник и в среду — до 1,3. Среди 15 городов-миллионников Петербург вчера занял второе место. На первом была Москва (1,7 балла), на последнем Уфа и Челябинск (0,9 балла).