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05.06.2020 17:16
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В России создают царь-винтовку, которая будет стрелять на 7 километров

Российские инженеры заняты работой над винтовкой и патроном с рекордной

дальностью стрельбы в шесть-семь километров, заявил гендиректор компании — производителя стрелкового оружия Lobaev Arms Владислав Лобаев.

«Сейчас мы работаем над винтовкой и патроном с дальностью рекордной стрельбы шесть-семь километров и уверенной стрельбы — три километра. Предварительное название проекта — DXL-5», — заявил он 5 июня в интервью РИА Новости.

По его словам, винтовка получит новый патрон, в котором заложено несколько технологических новшеств, позволяющих вести огонь на таком расстоянии. Сейчас рекордная дальность стрельбы у винтовок компании — 4,2 км.

Продвижением продукции Lobaev Arms за рубежом занимается Рособоронэкспорт, входящий в Ростех. Покупателям предлагаются снайперские винтовки DVL-10M1 «Диверсант», TSVL-8 «Сталинград» и DXL-4 «Севастополь».

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Комментарии (10)

onotolich
Ну стрельнет она на 7 км, а попадёт ли?
Юра Алекс
НАХЕРА???
walker_5e4cd299a1c68
Патроны-то под этот "слонобой" ,надеюсь, самонаводящиеся?
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