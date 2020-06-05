В России создают царь-винтовку, которая будет стрелять на 7 километров

Российские инженеры заняты работой над винтовкой и патроном с рекордной

дальностью стрельбы в шесть-семь километров, заявил гендиректор компании — производителя стрелкового оружия Lobaev Arms Владислав Лобаев.

«Сейчас мы работаем над винтовкой и патроном с дальностью рекордной стрельбы шесть-семь километров и уверенной стрельбы — три километра. Предварительное название проекта — DXL-5», — заявил он 5 июня в интервью РИА Новости.

По его словам, винтовка получит новый патрон, в котором заложено несколько технологических новшеств, позволяющих вести огонь на таком расстоянии. Сейчас рекордная дальность стрельбы у винтовок компании — 4,2 км.