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05.06.2020 16:55
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Россия разрабатывает план вывоза дипломатов из Чехии в условиях пандемии. У сотрудников посольства — 48 часов

Чехия дала 48 часов сотрудникам российского посольства на то, чтобы покинуть страну. Представители Россотрудничества разрабатывают план вывоза специалистов в условиях пандемии коронавируса.

Информацию о ситуации днём 5 июня дополняет РИА Новости. Российские дипломаты вынуждены срочно уехать из Чехии после объявления их персонами нон грата в связи с расследованием о возможном покушении российской стороны на троих местных политиков и планах по их отравлению ядом рицином. О вероятном ввозе вещества в страну и въезде в Чехию неизвестного с диппаспортом сообщалось в начале апреля, после сноса в Праге памятника маршалу Ивану Коневу. Доказательств подготовки к покушениям предоставлено не было.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров анонсировал зеркальный ответ Кремля.

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