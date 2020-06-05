Медведь сел во внедорожник и сломал его. Полиция освобождала хищника из «Тойоты», на автомобиль страшно смотреть
Офис шерифа округа Плейсер (штат Калифорния, США) опубликовал видео с медведем, запертым в салоне «Тойоты 4Раннер». 5 июня ролик разлетелся по соцсетям.
Сообщается, что в начале недели от местных жителей в полицию поступил звонок о том, что медведь засел в машине. Косолапый, видимо, был голоден и решил разведать обстановку внутри салона. Как он залез в него — неизвестно, однако выбраться наружу самостоятельно у него не получалось. Зверь ревел, раскачивал «Тойоту» и выглядел угрожающе.
Прибывшие на место полицейские разбили стекло, позволив медведю самостоятельно выйти и убежать восвояси. После его звериного «обыска» от салона ничего не осталось, своими когтями зверь вскрыл панель, обшивку, одним словом — вёл себя как мародёр.
Шериф ещё раз напомнил автовладельцам, что не стоит оставлять еду в машинах, так как голодные медведи способны на всё.