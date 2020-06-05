FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +20
69.02р77.32р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
05.06.2020 17:00
1
Печать

Медведь сел во внедорожник и сломал его. Полиция освобождала хищника из «Тойоты», на автомобиль страшно смотреть

Офис шерифа округа Плейсер (штат Калифорния, США) опубликовал видео с медведем, запертым в салоне «Тойоты 4Раннер». 5 июня ролик разлетелся по соцсетям.

Сообщается, что в начале недели от местных жителей в полицию поступил звонок о том, что медведь засел в машине. Косолапый, видимо, был голоден и решил разведать обстановку внутри салона. Как он залез в него — неизвестно, однако выбраться наружу самостоятельно у него не получалось. Зверь ревел, раскачивал «Тойоту» и выглядел угрожающе.

Прибывшие на место полицейские разбили стекло, позволив медведю самостоятельно выйти и убежать восвояси. После его звериного «обыска» от салона ничего не осталось, своими когтями зверь вскрыл панель, обшивку, одним словом — вёл себя как мародёр.

Шериф ещё раз напомнил автовладельцам, что не стоит оставлять еду в машинах, так как голодные медведи способны на всё.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

вадики
Гималайский?Не!Гризли?Не так руками задушили!)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний