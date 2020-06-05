В петербургских храмах возобновились богослужения с участием прихожан
С 5 июня Смольный снял «антивирусный» запрет на посещение прихожанами храмов при условии соблюдения ряда требований безопасности: ношение средств защиты, дезинфекция и дистанция. В храмах Петербурга начались открытые богослужения.
В 17.00 в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры начался Парастас (особое поминовение усопших).
В Казанском и Спасо-Преображенском соборах в 18.00 также начнется Парастас.
Напомним, что запрет на посещение храмов и территории религиозных объектов прихожанами сняли с условием соблюдения требований Роспотребнадзора. Прихожане должны использовать защитные маски и перчатки, выдерживать дистанцию между людьми не менее 1,5 метра. Обязательна антисептическая обработка рук, а также использование обеззараживающего оборудования. В храмах должны проводить регулярную дезинфекцию поверхностей и проветривание.
Существуют также ограничения по количеству посетителей: в помещениях менее 400 кв. метров на каждого человека должно приходиться не менее 4 кв. метров. Лицам старше 65 лет и имеющим хронические заболевания рекомендуется воздержаться от посещения храмов.