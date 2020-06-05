ГК «ПСК» завершает возведение культурно-досугового центра в Славянке

Строительство КДЦ началось в 2019 году. Территория «большого круга» в микрорайоне Славянка (Пушкинский район Санкт-Петербурга) станет для местных жителей новым центром отдыха и времяпрепровождения. Кроме КДЦ здесь появится рекреационная зона с площадками для занятий спортом, а объект станет новой точкой притяжения для Славянки.



4 июня строительную площадку посетил глава администрации Пушкинского района Владимир Омельницкий. Он отметил, что проект является востребованным среди жителей Славянки и станет первым масштабным центром досуга в микрорайоне.



Что будет



Порядка 40% помещений будущего КДЦ отводится под проекты детского развития и досуга, семейного отдыха, спортивной и оздоровительной инфраструктуры. Это спортивные секции, шахматный клуб, кинотеатр, фитнес-клубом со спортивным бассейном на 7 дорожек и детскими бассейнами.



Сразу для нескольких крупных сетей торговли и фитнес-услуг КДЦ стал возможностью в принципе начать работу на территории Славянки, поскольку подходящих для этого объектов ранее в микрорайоне не существовало.



Услуги располагающихся в Green Park арендаторов ориентированы на семейное потребление. Кроме этого, совместно с крупнейшими арендаторами Green Park планируется разработать льготные условия для многодетных семей. КДЦ станет первым проектом в районе, в котором равноценно представлены культурно-досуговая и торгово-развлекательная составляющие.



— Появление крупного досугового центра важно для всего Пушкинского района. В Славянке большое количество семей с детьми, которые смогут ходить в бассейн, заниматься в секциях и кружках по интересам в том же микрорайоне, где они живут, — заявила во время посещения площадки Ирина Измайлова, глава администрации МО Шушары.