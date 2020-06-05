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05.06.2020 16:20
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ГК «ПСК» завершает возведение культурно-досугового центра в Славянке

В Славянке через полгода планируется открытие культурно-досугового центра Green Park площадью 23 900 кв. м. Инвестором и девелоперам является ГК «ПСК».

Фото: ГК «ПСК»

Строительство КДЦ началось в 2019 году. Территория «большого круга» в микрорайоне Славянка (Пушкинский район Санкт-Петербурга) станет для местных жителей новым центром отдыха и времяпрепровождения. Кроме КДЦ здесь появится рекреационная зона с площадками для занятий спортом, а объект станет новой точкой притяжения для Славянки.

4 июня строительную площадку посетил глава администрации Пушкинского района Владимир Омельницкий. Он отметил, что проект является востребованным среди жителей Славянки и станет первым масштабным центром досуга в микрорайоне.

Что будет

Порядка 40% помещений будущего КДЦ отводится под проекты детского развития и досуга, семейного отдыха, спортивной и оздоровительной инфраструктуры. Это спортивные секции, шахматный клуб, кинотеатр, фитнес-клубом со спортивным бассейном на 7 дорожек и детскими бассейнами.

Сразу для нескольких крупных сетей торговли и фитнес-услуг КДЦ стал возможностью в принципе начать работу на территории Славянки, поскольку подходящих для этого объектов ранее в микрорайоне не существовало.

Услуги располагающихся в Green Park арендаторов ориентированы на семейное потребление. Кроме этого, совместно с крупнейшими арендаторами Green Park планируется разработать льготные условия для многодетных семей. КДЦ станет первым проектом в районе, в котором равноценно представлены культурно-досуговая и торгово-развлекательная составляющие.

— Появление крупного досугового центра важно для всего Пушкинского района. В Славянке большое количество семей с детьми, которые смогут ходить в бассейн, заниматься в секциях и кружках по интересам в том же микрорайоне, где они живут, — заявила во время посещения площадки Ирина Измайлова, глава администрации МО Шушары.

Фото: ГК «ПСК»

Сроки строительства

Строительство уже вышло на завершающий этап. По плану комплекс будет введён в эксплуатацию в августе, а открытие намечено на ноябрь.

— Меньше чем за полтора года проект выведен на высокую стадию готовности. Внутри здания заканчиваются строительные работы, начинается подготовка к отделке и благоустройству территории, — говорит Роман Железнов, руководитель проекта строительства КДЦ. — Архитектура центра контекстуальна ландшафту: полукруглая форма здания повторяет очертания участка так называемого «большого круга». Здание будет примыкать к парку на прилегающей территории.

ГК «ПСК» одна из первых компаний, кто взялся за освоение «большого круга» в Славянке. Сложность работ на этом участке заключалась в складированном на нём большом количество грунта, который свозился сюда во время строительства жилого района. Возведением комплекса занимается строительное подразделение, входящее в состав ГК «ПСК». Таким образом, компания реализует проект под ключ: от разработки проекта и инвестиций до строительства.

После ввода в эксплуатацию в августе начнётся подготовка передачи помещений арендаторам.

Ранее ГК «ПСК» построила в Славянке два жилых комплекса комфорт-класса: «Славянка — 128» и «Славянка». Последний сдан в эксплуатацию в 2019 году, идёт передача последних квартир и заселение.

Подробная информация об этих и других проектах представлена на сайте и в офисах продаж ГК «ПСК».

Справка о компании «ПСК»

ЖК «Славянка» — застройщик ООО «СУ-235», проектная декларация на сайте http://slavyanka.house

ЖК «Славянка 128» — застройщик ООО «Петербургская строительная компания», проектная декларация на сайте http://slavyanka128.ru

Фото: ГК «ПСК»
Фото: ГК «ПСК»

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