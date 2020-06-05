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05.06.2020 16:40
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Современные Ромео и Джульетта. Прыгнувшие с Володарского моста были любовниками

Прыгнувшая в Неву, но спасённая 30-летняя женщина — мать троих детей. Юноша, которого 4 июня ищут спасатели, был её любовником. Подробности их истории рассказал «Фонтанке» собеседник в правоохранительных органах.

По данным источника, в сумке, которую пострадавшая успела отдать прохожему перед падением, был паспорт на имя 30-летней уроженки Узбекистана, зарегистрированной в Ленобласти, а также телефон, который принадлежал её 19-летнему спутнику, поиски которого продолжаются в акватории Невы.

Правоохранители связались с его дядей. Мужчина рассказал, что племянник влюбился в 30-летнюю замужнюю женщину с тремя детьми. Они хотели быть вместе, но её муж, узнав об этом, пришёл в ярость и не позволил супруге уйти от него.

Следственный комитет по Петербургу проводит проверку.

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Комментарии (10)

pila_grigoryeva
надеюсь всех этих ромео джумшутов отправят в их родные аулы хотя бы после пандемии
Превратились в туркестан какой то
Coulthard
Ну на Джульетту узбечка с тремя детьми не тянет.
ioann
я тут одного не понимаю - муж "не позволил супруге уйти от него" - так собственно, чего она его спрашивала-то? захотела - ушла, тем более было к кому
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