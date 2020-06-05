Современные Ромео и Джульетта. Прыгнувшие с Володарского моста были любовниками

Прыгнувшая в Неву, но спасённая 30-летняя женщина — мать троих детей. Юноша, которого 4 июня ищут спасатели, был её любовником. Подробности их истории рассказал «Фонтанке» собеседник в правоохранительных органах.



По данным источника, в сумке, которую пострадавшая успела отдать прохожему перед падением, был паспорт на имя 30-летней уроженки Узбекистана, зарегистрированной в Ленобласти, а также телефон, который принадлежал её 19-летнему спутнику, поиски которого продолжаются в акватории Невы.



Правоохранители связались с его дядей. Мужчина рассказал, что племянник влюбился в 30-летнюю замужнюю женщину с тремя детьми. Они хотели быть вместе, но её муж, узнав об этом, пришёл в ярость и не позволил супруге уйти от него.

