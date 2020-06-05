Вечером 5 июня, в ближайшие три часа, в Санкт-Петербурге местами могут пройти грозы. Об этом предупреждает пресс-служба городского ГУ МЧС.

На карте погоды «Яндекса» видно, что тучи окружили Петербург, однако сервис уверяет, что в ближайшие два часа осадков не ожидается.