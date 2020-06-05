Вечером 5 июня, в ближайшие три часа, в Санкт-Петербурге местами могут пройти грозы. Об этом предупреждает пресс-служба городского ГУ МЧС.
На карте погоды «Яндекса» видно, что тучи окружили Петербург, однако сервис уверяет, что в ближайшие два часа осадков не ожидается.
Спасатели напоминают правила поведения при грозе. Во время ударов молнии не стоит подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, окнам (их лучше закрыть). По возможности выключите телевизор и другие электробытовые приборы, не пользуйтесь сотовым телефоном, не касайтесь металлических предметов. В грозу не рекомендуется топить печи, так как выходящий из трубы дым обладает высокой электропроводностью и может притянуть к себе электрический разряд. По этой же причине следует затушить костер. При возникновении любой чрезвычайной ситуации звоните в службу спасения по телефонам: «112», «101» или 8 (812) 299–99–99 (горячая линия ГУ МЧС по Петербургу), советует МЧС.