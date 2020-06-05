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05.06.2020 16:26
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Брагин: При отборе в сборную все будет объективно — неважно, из СКА игрок или из «Ак Барс»

Новый главный тренер сборной России Валерий Брагин рассказал о том, как ему удастся сохранять объективность, совмещая работу в национальной команде и СКА.

«По работе в молодежной сборной России вы знаете, что у меня играли только лучшие игроки. Сейчас ничего не изменится. Неважно, в СКА, «Ак Барс» или ЦСКА выступает хоккеист. Если он приносит результат для сборной, то это не имеет значения. Все будет объективно», — передает слова Брагина Sport24.

Ранее вице-президент СКА Роман Ротенберг на официальном сайте питерских армейцев прокомментировал назначение Валерия Брагина вместо Алексея Кудашова на пост главного тренера петербургского клуба. Сегодня же Брагин сменил Кудашова у руля национальной сборной России. «На предыдущей Олимпиаде 15 игроков из СКА завоевали золото, к этому же будем стремиться на Играх-2022», — сказал он.

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