В результате взрыва и пожара в квартире погиб психически нездоровый москвич. Он увлекался пиротехникой

Начальник ГУ МЧС России по Москве Сергей Желтов назвал предварительную причину взрыва и пожара в многоэтажном доме № 7 на Дорожной улице в Чертаново. Об этом 5 июня пишет «Интерфакс».

По словам Желтова, в результате случившегося погиб мужчина, который занимался пиротехническими изделиями. Они, предварительно, могли стать причиной ЧП. Отец скончавшегося, проживавший вместе с ним, остался жив.

Со ссылкой на источник «Интерфакс» также сообщает, что погибший страдал психическим заболеванием и состоял на учете в психоневрологическом диспансере. «По предварительным данным, он погиб в результате химического опыта с взрывоопасными веществами», — сказал собеседник агентства.