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05.06.2020 16:10
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В результате взрыва и пожара в квартире погиб психически нездоровый москвич. Он увлекался пиротехникой

Начальник ГУ МЧС России по Москве Сергей Желтов назвал предварительную причину взрыва и пожара в многоэтажном доме № 7 на Дорожной улице в Чертаново. Об этом 5 июня пишет «Интерфакс».

По словам Желтова, в результате случившегося погиб мужчина, который занимался пиротехническими изделиями. Они, предварительно, могли стать причиной ЧП. Отец скончавшегося, проживавший вместе с ним, остался жив.

Со ссылкой на источник «Интерфакс» также сообщает, что погибший страдал психическим заболеванием и состоял на учете в психоневрологическом диспансере. «По предварительным данным, он погиб в результате химического опыта с взрывоопасными веществами», — сказал собеседник агентства.

Установлено, что утечки бытового газа в квартире зафиксировано не было, а газовое оборудование находилось в исправном состоянии. Эту информацию подтвердил гендиректор АО «Мосгаз» Гасан Гасангаджиев.

В настоящий момент подъезды многоэтажки перекрыты сотрудниками ДПС. Часть жильцов эвакуирована, пишет «Интерфакс». К проверке приступили столичные прокуроры.

Информация о ЧП в жилом доме на юге Москвы появилась в первой половине дня 5 июня. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили горящую квартиру. При этом очевидцы, сообщившие о случившемся в экстренные службы, заявили, что пожару предшествовал взрыв.

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Комментарии (2)

Nafanka
Забавно! Клиент ПНД на ДОМУ собирает ВЗРЫВЧАТКУ или проводит ОПЫТЫ с ВЗРЫВООПАСНЫМИ смесями/элементами... А НОРМАЛЬНЫХ людей КТО защитит? ИХ и их ИМУЩЕСТВО?! Может быть всё ЭТО оплатят из СВОЕГО кармана те, кто "топит" против направления и содержания подобных элементов в соответствующих заведениях?! ))) Ну там НКО всякие, кто больше всех голосит о ПРАВАХ человека (правда, НЕ понятно о ЧЬИХ же правах они в конечном итоге ПЕКУТСЯ - этого конкретного взрывника или остальных жильцов по этому же подъезду)?!
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