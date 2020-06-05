В результате взрыва и пожара в квартире погиб психически нездоровый москвич. Он увлекался пиротехникой
Начальник ГУ МЧС России по Москве Сергей Желтов назвал предварительную причину взрыва и пожара в многоэтажном доме № 7 на Дорожной улице в Чертаново. Об этом 5 июня пишет «Интерфакс».
По словам Желтова, в результате случившегося погиб мужчина, который занимался пиротехническими изделиями. Они, предварительно, могли стать причиной ЧП. Отец скончавшегося, проживавший вместе с ним, остался жив.
Со ссылкой на источник «Интерфакс» также сообщает, что погибший страдал психическим заболеванием и состоял на учете в психоневрологическом диспансере. «По предварительным данным, он погиб в результате химического опыта с взрывоопасными веществами», — сказал собеседник агентства.
Установлено, что утечки бытового газа в квартире зафиксировано не было, а газовое оборудование находилось в исправном состоянии. Эту информацию подтвердил гендиректор АО «Мосгаз» Гасан Гасангаджиев.
В настоящий момент подъезды многоэтажки перекрыты сотрудниками ДПС. Часть жильцов эвакуирована, пишет «Интерфакс». К проверке приступили столичные прокуроры.
Информация о ЧП в жилом доме на юге Москвы появилась в первой половине дня 5 июня. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили горящую квартиру. При этом очевидцы, сообщившие о случившемся в экстренные службы, заявили, что пожару предшествовал взрыв.