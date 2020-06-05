Банк России сообщил о росте объемов выдачи микрозаймов

Объем выдачи займов в микрофинансовых организациях вырос на 10,5% в период с 10 по 17 мая по сравнению с предшествующей неделей после начавшегося в марте падения, говорится материалах Банка России «Тенденции на рынке МФО в марте-мае 2020 года», основанных на результатах опроса крупнейших микрофинансовых компаний.

«C середины мая наблюдается восстановление объема выдач (+10,5% за неделю), что может быть связано с постепенным снятием ограничений», — сказано в документе.

Ранее с конца марта и до начала мая объем выдачи микрозаймов стабильно сокращался. По данным регулятора, это было вызвано закрытием офисов МФО в период действия ограничительных мер на фоне коронавируса, а также ужесточением скоринговых моделей, направленным на снижение кредитного риска.