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05.06.2020 15:45
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Банк России сообщил о росте объемов выдачи микрозаймов

Объем выдачи займов в микрофинансовых организациях вырос на 10,5% в период с 10 по 17 мая по сравнению с предшествующей неделей после начавшегося в марте падения, говорится материалах Банка России «Тенденции на рынке МФО в марте-мае 2020 года», основанных на результатах опроса крупнейших микрофинансовых компаний.

«C середины мая наблюдается восстановление объема выдач (+10,5% за неделю), что может быть связано с постепенным снятием ограничений», — сказано в документе.

Ранее с конца марта и до начала мая объем выдачи микрозаймов стабильно сокращался. По данным регулятора, это было вызвано закрытием офисов МФО в период действия ограничительных мер на фоне коронавируса, а также ужесточением скоринговых моделей, направленным на снижение кредитного риска.

Также со второй половины апреля ЦБ зафиксировал замедление темпов роста просроченной задолженности (NPL), который происходит с начала введения в стране ограничительных мер. Замедлению ухудшения качества портфеля МФО способствовали ужесточение их риск-политик, реструктуризация займов и предоставление заемщикам кредитных каникул, пояснил регулятор.

В период с 10 по 17 мая объем просроченной задолженности в портфеле МФО сократился на 0,15 п.п. При этом объем займов с просрочкой выше 30 дней вырос на 1,08 п.п., а выше 90 дней — на 0,81 п.п.

«По сравнению с началом 2020 года показатель NPL90+ крупнейших компаний вырос приблизительно на 5 процентных пунктов», — сказано в материалах ЦБ РФ.

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