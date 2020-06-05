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05.06.2020 15:25
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После совещания Путина и Потанина по экокатастрофе в Красноярском крае акции «Норникеля» выросли на 4%

Акции «Норильского никеля» пошли вверх после выступления его генерального директора Владимира Потанина на совещании с главой государства, посвященном экологической катастрофе в Красноярском крае.

По данным Московской биржи, по состоянию на 14:36 5 июня, то есть сразу после доклада руководителя «Норникеля», акции компании выросли на 4%, до ₽ 20 800 за одну ценную бумагу.

После того, как разлив дизтоплива в результате разрушения резервуара, расположенного на территории ТЭЦ-3 АО «НТЭК» в Норильске (входит в ГК «Норильский никель»), был признал чрезвычайной ситуацией федерального уровня, акции компании начали дешеветь, падение составило более 9%.

О произошедшем еще в конце мая власти региона и профильные ведомства стали отчитываться лишь спустя несколько дней после ЧП, чем вызвали в свой адрес критику со стороны президента России Владимира Путина. После совещания с главой государства были возбуждены три уголовных дела и задержан начальник цеха. Экологи оценили ущерб от случившегося в шесть миллиардов рублей.

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