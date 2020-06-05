После совещания Путина и Потанина по экокатастрофе в Красноярском крае акции «Норникеля» выросли на 4%
Акции «Норильского никеля» пошли вверх после выступления его генерального директора Владимира Потанина на совещании с главой государства, посвященном экологической катастрофе в Красноярском крае.
По данным Московской биржи, по состоянию на 14:36 5 июня, то есть сразу после доклада руководителя «Норникеля», акции компании выросли на 4%, до ₽ 20 800 за одну ценную бумагу.
После того, как разлив дизтоплива в результате разрушения резервуара, расположенного на территории ТЭЦ-3 АО «НТЭК» в Норильске (входит в ГК «Норильский никель»), был признал чрезвычайной ситуацией федерального уровня, акции компании начали дешеветь, падение составило более 9%.
О произошедшем еще в конце мая власти региона и профильные ведомства стали отчитываться лишь спустя несколько дней после ЧП, чем вызвали в свой адрес критику со стороны президента России Владимира Путина. После совещания с главой государства были возбуждены три уголовных дела и задержан начальник цеха. Экологи оценили ущерб от случившегося в шесть миллиардов рублей.