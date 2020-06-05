Защитник «Рубина» Константин Плиев вылечился от коронавируса

Защитник казанского «Рубина» Константин Плиев вылечился от новой коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба футбольного клуба.
Константин Плиев присоединился к команде 🙌— «Рубин» Казань (@fcrk) June 5, 2020
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Защитник прошел все тесты в связи с перенесенной ранее коронавирусной инфекцией.
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Результаты показали, что Константин полностью здоров и готов к полноценным нагрузкам 💪 pic.twitter.com/u1nw8CDsOX
«Защитник прошел все тесты в связи с перенесенной ранее коронавирусной инфекцией. Результаты показали, что Константин полностью здоров и готов к полноценным нагрузкам», — говорится в сообщении.
О выявлении у футболиста коронавируса стало известно 18 мая. Тогда пресс-служба клуба сообщила, что Плиев сдал положительный тест на вирус и находится под наблюдением врачей во Владикавказе.
Всего в российских футбольных клубах свыше 10 игроков заразились коронавирусом нового типа. В частности, заболели футболист «Динамо» Роман Евгеньев, нападающий «Урала» Павел Погребняк, полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев и другие спортсмены.