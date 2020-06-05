Защитник «Рубина» Константин Плиев вылечился от коронавируса

Константин Плиев присоединился к команде 🙌 ⠀ Защитник прошел все тесты в связи с перенесенной ранее коронавирусной инфекцией. ⠀ Результаты показали, что Константин полностью здоров и готов к полноценным нагрузкам 💪 pic.twitter.com/u1nw8CDsOX

«Защитник прошел все тесты в связи с перенесенной ранее коронавирусной инфекцией. Результаты показали, что Константин полностью здоров и готов к полноценным нагрузкам», — говорится в сообщении.

О выявлении у футболиста коронавируса стало известно 18 мая. Тогда пресс-служба клуба сообщила, что Плиев сдал положительный тест на вирус и находится под наблюдением врачей во Владикавказе.