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05.06.2020 15:14
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Защитник «Рубина» Константин Плиев вылечился от коронавируса

Защитник казанского «Рубина» Константин Плиев вылечился от новой коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба футбольного клуба.

«Защитник прошел все тесты в связи с перенесенной ранее коронавирусной инфекцией. Результаты показали, что Константин полностью здоров и готов к полноценным нагрузкам», — говорится в сообщении.

О выявлении у футболиста коронавируса стало известно 18 мая. Тогда пресс-служба клуба сообщила, что Плиев сдал положительный тест на вирус и находится под наблюдением врачей во Владикавказе.

Всего в российских футбольных клубах свыше 10 игроков заразились коронавирусом нового типа. В частности, заболели футболист «Динамо» Роман Евгеньев, нападающий «Урала» Павел Погребняк, полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев и другие спортсмены.

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