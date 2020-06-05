Спасатели продолжают поиск второй женщины, прыгнувшей 5 июня в Неву с Володарского моста. Пока удалось отыскать только её куртку и обувь. Подтолкнуть их на столь экстремальный и опасный поступок могли наркотики. Об этом «Фонтанке» рассказал источник в экстренных службах.



По словам собеседника, спасённая из реки 35-летняя женщина была в изменённом состоянии, похожем на наркотическое опьянение, её госпитализировали в НИИ им. Джанелидзе .



Прыжок одной из дам попал на видео. Также у случившегося есть очевидец. Ему прыгунья сунула в руки свою сумочку перед тем, как устремиться вниз. Сотрудники МЧС продолжают осматривать акваторию Невы.

