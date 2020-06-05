СК проверит, что убило младенца в Рыбацком — укол медика или нечто другое

Главное следственное управление СК по Петербургу начало доследственную проверку по факту обнаружения мёртвого трёхмесячного ребёнка в Невском районе. Об этом 5 июня сообщается на сайте ведомства.



По данным «Фонтанки», врачи приехали на Шлиссельбургский проспект около полудня накануне, однако спасать было уже некого — трёхмесячный мальчик уже умер. История, со слов его родителей, уроженцев Азербайджана, звучит так — в три ночи 4 июня их новорождённому сыну стало плохо, подскочила температура. Мать и отец вызвали скорую помощь, которая сделала малышу укол «Дротаверина». Облегчения не наступило, и около 11 младенец умер до повторного визита фельдшера.

