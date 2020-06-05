Сотрудники МЧС вытащили из Невы девушку. Вторую ищут

Очевидцы сообщили о том, что две девушки прыгнули с Володарского моста. Одну удалось спасти.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 5 июня, около часа дня в единую службу спасения поступила информация о том, что под Володарским мостом тонут два человека. Очевидцы сообщали, что две девушки прыгнули в воду с моста.



Прибывшие на место первыми сотрудники пожарных частей 25 и 40 вытащили из воды одну из них. Сейчас проводятся поиски 2-го человека.

