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05.06.2020 14:09
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Сотрудники МЧС вытащили из Невы девушку. Вторую ищут

Очевидцы сообщили о том, что две девушки прыгнули с Володарского моста. Одну удалось спасти.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 5 июня, около часа дня в единую службу спасения поступила информация о том, что под Володарским мостом тонут два человека. Очевидцы сообщали, что две девушки прыгнули в воду с моста.

Прибывшие на место первыми сотрудники пожарных частей 25 и 40 вытащили из воды одну из них. Сейчас проводятся поиски 2-го человека.

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Комментарии (1)

syshsun
Вы бы хоть возраст обозначили,а то не понятно,безработица довела или не разделенная школьная лябовь.
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