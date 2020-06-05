47news: Путин на следующей неделе скажет, хочет ли видеть Дрозденко и дальше губернатором Ленобласти

Владимир Путин может поддержать кандидатуру главы Ленобласти Александра Дрозденко и его дальнейшее нахождение на этом посту в среду, 10 июня. Об этом 5 июня со ссылкой на источники в администрации президента пишет издание 47news.



Отмечается, что разговор о будущем, скорее всего, пройдёт после обсуждения общей ситуации в регионе. Выборы губернатора Ленинградской области запланированы на 13 сентября. Официально избирательная кампания стартует 10 июня, когда документ с постановлением о назначении даты выборов войдёт в повестку заседания Заксобрания области.

