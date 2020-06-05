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05.06.2020 14:00
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47news: Путин на следующей неделе скажет, хочет ли видеть Дрозденко и дальше губернатором Ленобласти

Владимир Путин может поддержать кандидатуру главы Ленобласти Александра Дрозденко и его дальнейшее нахождение на этом посту в среду, 10 июня. Об этом 5 июня со ссылкой на источники в администрации президента пишет издание 47news.

Отмечается, что разговор о будущем, скорее всего, пройдёт после обсуждения общей ситуации в регионе. Выборы губернатора Ленинградской области запланированы на 13 сентября. Официально избирательная кампания стартует 10 июня, когда документ с постановлением о назначении даты выборов войдёт в повестку заседания Заксобрания области.

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Комментарии (7)

260569221
Ну такое... вроде бы и норм мужик Дрозденко
Иван Петров
Мнение людей неплохо было бы спросить.
Да, господин резидент?..
260786601
Путин скажет то что ему посоветуют заинтересованные лица, но не народ.
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