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05.06.2020 13:21
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В Киеве сожгли полицейскую машину. Демонстранты требуют отставки главы МВД

Перед зданием Верховной рады в Киеве состоялся митинг за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, который выступал в парламенте.

«Во время акции протеста под Верховной радой, где сегодня выступал министр МВД Арсен Аваков, протестующие сожгли старый милицейский «бобик», который по их задумке символизирует реформу в полиции», — сообщает 5 июня издание «Страна.ua».

Перед Радой митинговали националисты и участники движения «Голос». Ранее представители партии Святослава Вакарчука начали сбор подписей за увольнение главы МВД. Кроме того, еще одна акция за отставку Авакова запланирована на вечер.

Арсен Аваков во время выступления предложил пять шагов для модернизации полиции, среди которых видеофиксация следствия и проверки. До этого полицейское насилие в Кагарлыке и перестрелки в Броварах 1 июня привели к возмущению действиями правоохранительных органов страны.

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Комментарии (3)

260786601
В России даже если все сжечь порядка не будет...
kоt-obormot
"Низабудимнепростим"©
DEMOMON
Шо, опять перемоха?!
Негры печеньками поделились что ли?
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