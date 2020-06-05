В Киеве сожгли полицейскую машину. Демонстранты требуют отставки главы МВД

Перед зданием Верховной рады в Киеве состоялся митинг за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, который выступал в парламенте.

«Во время акции протеста под Верховной радой, где сегодня выступал министр МВД Арсен Аваков, протестующие сожгли старый милицейский «бобик», который по их задумке символизирует реформу в полиции», — сообщает 5 июня издание «Страна.ua».