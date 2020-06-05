Уже завтра, 6 июня, на европейской части России ожидается значительное потепление — особенно в Северо-Западном федеральном округе.

На большей части территории температура превысит норму на 2–4 градуса, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В Санкт-Петербурге же в начале следующей недели, по прогнозу, будет на 5–6 градусов теплее нормы.

В Москве температурная аномалия достигнет 6 градусов, в Псковской и Новгородской областях, в Коми, Перми и на севере Урала — 8–10 градусов. Такая погода, по данным синоптиков, сохранится как минимум до 10 июня, пишет 5 июня «Российская газета».