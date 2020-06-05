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05.06.2020 13:12
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Синоптики обещают Петербургу аномальную жару

Уже завтра, 6 июня, на европейской части России ожидается значительное потепление — особенно в Северо-Западном федеральном округе.

На большей части территории температура превысит норму на 2–4 градуса, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В Санкт-Петербурге же в начале следующей недели, по прогнозу, будет на 5–6 градусов теплее нормы.

В Москве температурная аномалия достигнет 6 градусов, в Псковской и Новгородской областях, в Коми, Перми и на севере Урала — 8–10 градусов. Такая погода, по данным синоптиков, сохранится как минимум до 10 июня, пишет 5 июня «Российская газета».

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb

Сегодня и завтра в Петербурге, как уже писала «Фонтанка», возможны небольшие дожди, в воскресенье воздух прогреется до плюс 25 градусов.

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb

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Комментарии (6)

sektor7
Хотелось бы.
А сегодня потряхивало в футболочке
Barmaley_5e4d0211d3423
Врут, как синоптики ...
260569221
Синоптики, вы уж опрелелитесь как то а??? Неделю назад, господин К... говорил что тепло будет не ранее середины июля.... сейчас уже пишут что аномальная жара.... писаки
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