Свободный художник и путешественник из Екатеринбурга задержится в Петербурге на 12 суток из-за свастики на окне и рекламном щите

Как сообщает 5 июня объединенная пресс-служба судов, 18 мая мужчина после полуночи нарисовал на рекламном щите у дома 1 по Моховой улице «из узоров розового цвета, которые в совокупности образуют символ, схожий с нацисткой символикой до степени смешения, а именно представляющий собой изображение свастики — изображение креста с загнутыми под прямым углом концами, использовавшегося национал-социалистической партией Германии и фашистской партией Италии».

Дзержинский районный суд Петербурга поместил под административный арест Кевина Архипова за «пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения».

А 31 мая 25-летний уроженец Екатеринбурга около 15:26 нанес на окно первого этажа Мраморного дворца на Дворцовой набережной, 6, такой же рисунок из узоров белого цвета.



Мужчину смогли установить и задержать благодаря видеозаписям. На суде Архипов от рисунков открещиваться не стал и рассказал историю своей жизни: ушел из дома и путешествует около четырех лет, с родными не общается, не работает, ночует в хостелах бесплатно или где придется, и даже воровал продукты, чтобы не умереть с голода. Рисовал он с помощью маркера и баллончика, но просто так, без всякого умысла.



Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на 6 суток за каждое правонарушение.

