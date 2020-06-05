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05.06.2020 13:07
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«Не способствует решению». Захарова прокомментировала призыв японского политолога вернуть Курилы

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова считает, что призывы отобрать у России Курильские острова не способствуют российско-японскому диалогу.

«Подобные заявления не способствуют решению имеющихся вопросов», — заявила 5 июня Захарова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее японский политолог Юкио Касияма призвал «со всей твердостью» вернуть Японии все четыре острова. Это заявление последовало после того, как в мае МИД Японии в ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии» вернулся к претензиям на южные острова Курильского архипелага.

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут консультации о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежности южной части Курил. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

Япония претендует на острова, ссылаясь на двусторонний трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. В 2018 году в Сингапуре по итогам встречи на высшем уровне премьер Синдзо Абэ заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по документу о мире на основе советско-японской декларации 1956 года. Это являлось серьезной уступкой со стороны Токио, однако пока стороны так и не пришли к окончательному соглашению.

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Комментарии (4)

Pensioneer
Если японцы выкупят для России Аляску и принесут в дар, можно и сесть за стол переговоров и покурить...
вадики
Хосю быть стать японцем Япония забери нас фсех
NasushnyBread
Если Япония попросит включить себя в дальневосточный федеральный округ и Россия удовлетворит её просьбу, она получит и острова, и Сахалин, и Камчатку, и много чего ещё! 🤗
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