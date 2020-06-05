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05.06.2020 12:48
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«Профессиональный рост — самое важное». Семак рассказал о будущем Азмуна

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего Сердара Азмуна в один из европейских чемпионатов.

«Сейчас Азмун — игрок «Зенита». Что касается желания любого игрока перейти в более сильный чемпионат, то я это только приветствую. Профессиональный рост — самое важное, я всегда пойму игрока, если он этого захочет. Но при условии, что предложение устроит и клуб, и футболиста. Если такое случится, то мы должны подготовиться — найти ушедшему замену», — сказал Семак изданию sports.ru

Ранее сообщалось, что 25-летний иранец интересен итальянским «Наполи» и «Милану».

Напомним, чемпионат РПЛ возобновится после карантинной паузы 19 июня. «Зенит» начнет игры 20 июня в гостях у ЦСКА.

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