ЖК «Образцовый квартал 6»: жильё с видом на будущее

Пушкинский район — одна из самых популярных и престижных локаций не только для туризма, но и для жизни, а «Образцовые кварталы» — это возможность улучшить свои жилищные условия. Высокое качество строительства, современные технологии, однородная социальная среда и соседство со знаменитыми пушкинскими парками отвечают запросам основной категории покупателей — семей с детьми.

Застройщик уже ввёл в эксплуатацию пять малоэтажных жилых комплексов «Образцовые кварталы» . На завершающем этапе строительства находится ЖК «Образцовый квартал 6». В непосредственной близости застройщик возводит новый коммерческий объект — бизнес парк «Гараж».

Особый проект



Строительство очередного жилого объекта ведётся со значительным опережением графика. Планируется, что в этом году участники долевого строительства «Образцового квартала 6» получат ключи. В домах уже выполнено остекление, установлены тёплые полы, завершается отделка мест общего пользования, ведётся монтаж лифтов. Застройщик применяет оборудование швейцарского концерна Schindler. Их отличает большая грузоподъёмность, энергоэффективность, плавное бесшумное движение. На придомовой территории спроектировано большое количество парковочных мест, выполнено озеленение, будут установлены детская игровая и спортивная площадки.



В составе жилого комплекса «Образцовый квартал 6» четыре пятиэтажных дома на 383 квартиры. Квартирография содержит разнообразные эргономичные планировки с возможностью объединения кухни и гостиной.



— Наша мечта о жизни в просторной квартире в тихом зелёном месте близка к осуществлению, — говорят Ольга и Андрей Смирновы, участники долевого строительства «Образцового квартал 6». — Мы выбрали двухкомнатную квартиру свободной планировки, выходящую окнами на две стороны. У детей будет просторная детская, у родителей — спальня и у всех вместе — кухня с гостиной. Для нас важно иметь приятный вид из окна, благоустроенный двор и возможность парковки. Всё это есть в «Образцовом квартале». Приятный бонус — просторный балкон с панорамным остеклением. Там собираемся создать место для отдыха: поставить диванчик, кофейный столик и любоваться закатами.