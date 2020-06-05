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ЖК «Образцовый квартал 6»: жильё с видом на будущее
На юге Санкт-Петербурга завершается строительство жилого комплекса «Образцовый квартал 6». Масштабное освоение территории на площади 316 га ведёт СК «Терминал-Ресурс». Новый малоэтажный микрорайон расположился на историческом пути в бывшие императорские резиденции «Царское село» и «Павловск».
Место для жизни
Застройщик уже ввёл в эксплуатацию пять малоэтажных жилых комплексов «Образцовые кварталы». На завершающем этапе строительства находится ЖК «Образцовый квартал 6». В непосредственной близости застройщик возводит новый коммерческий объект — бизнес парк «Гараж».
Пушкинский район — одна из самых популярных и престижных локаций не только для туризма, но и для жизни, а «Образцовые кварталы» — это возможность улучшить свои жилищные условия. Высокое качество строительства, современные технологии, однородная социальная среда и соседство со знаменитыми пушкинскими парками отвечают запросам основной категории покупателей — семей с детьми.
Особый проект
Строительство очередного жилого объекта ведётся со значительным опережением графика. Планируется, что в этом году участники долевого строительства «Образцового квартала 6» получат ключи. В домах уже выполнено остекление, установлены тёплые полы, завершается отделка мест общего пользования, ведётся монтаж лифтов. Застройщик применяет оборудование швейцарского концерна Schindler. Их отличает большая грузоподъёмность, энергоэффективность, плавное бесшумное движение. На придомовой территории спроектировано большое количество парковочных мест, выполнено озеленение, будут установлены детская игровая и спортивная площадки.
В составе жилого комплекса «Образцовый квартал 6» четыре пятиэтажных дома на 383 квартиры. Квартирография содержит разнообразные эргономичные планировки с возможностью объединения кухни и гостиной.
— Наша мечта о жизни в просторной квартире в тихом зелёном месте близка к осуществлению, — говорят Ольга и Андрей Смирновы, участники долевого строительства «Образцового квартал 6». — Мы выбрали двухкомнатную квартиру свободной планировки, выходящую окнами на две стороны. У детей будет просторная детская, у родителей — спальня и у всех вместе — кухня с гостиной. Для нас важно иметь приятный вид из окна, благоустроенный двор и возможность парковки. Всё это есть в «Образцовом квартале». Приятный бонус — просторный балкон с панорамным остеклением. Там собираемся создать место для отдыха: поставить диванчик, кофейный столик и любоваться закатами.
От мала до велика
Параллельно в районе ведётся развитие социальной и транспортной инфраструктуры. В 2018-м году компания «Терминал-Ресурс» ввела в эксплуатацию современный детский сад с бассейном. На 2021–2024 годы планируется строительство нового детского сада на 240 мест, уже ведутся проектные работы. Сейчас проектируется общеобразовательная школа на 825 мест, к строительству застройщик собирается приступить в 2024 году. В рамках адресной инвестиционной программы комитета по строительству за счет средств бюджета в 2021–2024 годах запланирована вторая школа на 550 мест. В процессе дальнейшего освоения территории предусмотрено ещё три детских сада и две общеобразовательные школы.
На территории «Царскосельских холмов» есть сетевые магазины, аптека, салон красоты. Рядом расположены спортивные клубы и развивающие центры, которые предлагают творческие, языковые занятия, фитнес-программы для детей и для взрослых.
С территории нового микрорайона имеются выезды на Пулковское, Киевское, Московское шоссе и Кольцевую автодорогу. До ближайших станций метро — «Московская», «Звёздная», Купчино» — дорога занимает 20 минут. За пять минут жильцы «Образцовых кварталов» могут добраться до исторического центра Пушкина. В их распоряжении — все возможности Пушкинского района: образовательные, медицинские, культурные учреждения.
Отдел продаж застройщика ООО «Терминал-Ресурс»»: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д.1, литера А. (рядом с «Образцовыми кварталами»), тел. +7 (812) 719–19–19, www.devcent.ru
Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»
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