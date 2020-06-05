Умершие от коронавируса петербуржцы попали в статистику оперштаба без участия комиссии по анализу летальных исходов
В комитете по здравоохранению рассказали об умерших от коронавируса петербуржцах, которых по состоянию на 5 июня стало больше на 27.
Среди тех, у кого «первоначальной причиной смерти» признана новая инфекция, 15 мужчин от 55 до 83 лет и 12 женщин от 39 до 83 лет. Все они страдали рядом хронических заболеваний: диабетом, атеросклерозом, кардиосклерозом.
Новые смерти вошли в отчет на основании медицинских свидетельств. Случаи, рассмотренные комиссией, в сегодняшнюю сводку не попали, уточнили в комздраве.
На днях ведомство сообщило, что статистика смертности от коронавируса теперь будет формироваться за счет методики, предусматривающей объединение результатов комиссии по анализу летальных исходов и оперативных данных по числу медицинских свидетельств о смерти. Именно этим объясняется резкое увеличение суточных смертей в официальных статистических данных оперштаба.
Количество умерших за минувшие сутки петербуржцев увеличилось до 291, выздоровевших — до 7 076, заболевших — до 17 822.