Умершие от коронавируса петербуржцы попали в статистику оперштаба без участия комиссии по анализу летальных исходов

В комитете по здравоохранению рассказали об умерших от коронавируса петербуржцах, которых по состоянию на 5 июня стало больше на 27.



Среди тех, у кого «первоначальной причиной смерти» признана новая инфекция, 15 мужчин от 55 до 83 лет и 12 женщин от 39 до 83 лет. Все они страдали рядом хронических заболеваний: диабетом, атеросклерозом, кардиосклерозом.

Новые смерти вошли в отчет на основании медицинских свидетельств. Случаи, рассмотренные комиссией, в сегодняшнюю сводку не попали, уточнили в комздраве.