На ЕГЭ — через экспресс-тест на COVID-19. Рособрнадзор готовится к экзамену в эпоху пандемии

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки сообщила, что школьникам, возможно, придется пройти через тест на коронавирус, чтобы приступить к сдаче единого государственного экзамена.



«В настоящее время возможность использования экспресс-тестов в пунктах проведения экзаменов прорабатывается. Решение пока не принято», — цитирует 5 июня заявление ведомства ТАСС.



Роспотребнадзор ранее посчитал, что «тестировать всех выпускников на коронавирус нерационально». При этом в надзорном органе анонсировали измерение температуры перед ЕГЭ.

