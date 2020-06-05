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05.06.2020 12:25
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На ЕГЭ — через экспресс-тест на COVID-19. Рособрнадзор готовится к экзамену в эпоху пандемии

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки сообщила, что школьникам, возможно, придется пройти через тест на коронавирус, чтобы приступить к сдаче единого государственного экзамена.

«В настоящее время возможность использования экспресс-тестов в пунктах проведения экзаменов прорабатывается. Решение пока не принято», — цитирует 5 июня заявление ведомства ТАСС.

Роспотребнадзор ранее посчитал, что «тестировать всех выпускников на коронавирус нерационально». При этом в надзорном органе анонсировали измерение температуры перед ЕГЭ.

Президент России Владимир Путин 21 мая заявил, что ЕГЭ состоится 29 июня.

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