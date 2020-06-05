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05.06.2020 09:36
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За сутки коронавирусом в мире заболели более 123 тысяч человек. Общее число зараженных приближается к 7 миллионам

Общее число заразившихся SARS-CoV-2 в мире превысило 6,63 миллиона человек к утру 5 июня. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса.

По информации проекта, в мире заражены 6 635 004 человека в 188 странах. За сутки заразились 123,3 тысячи человек. За весь период пандемии скончались 391 179 пациентов, 2,87 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (1,87 миллиона зараженных). На второй строчке находится Бразилия (614,9 тысячи человек), Россия (441,1 тысячи) оказалась на третьем месте рейтинга.

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