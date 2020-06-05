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05.06.2020 09:35
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В Купчино трое мужчин отняли у швеи «Форд», представившись полицейскими

Полиция Фрунзенского района Санкт-Петербурга раскрыла грабительский угон автомобиля.

Как стало известно «Фонтанке» 5 июня, трое подозреваемых были задержаны вчера днём. Само же преступление совершено 29 мая. Тогда в 6 утра на Купчинской улице, 15, к автовладелице (швее по профессии), по её словам, подошли трое мужчин. Они представились сотрудниками полиции и забрали её серебристый «Форд С-Макс» 2006 года выпуска. Через несколько часов, протрезвев, потерпевшая сообщила об этом в полицию.

В результате оперативно-разыскных мероприятий днём 4 июня на той же Купчинской улице, у дома 10, были задержаны трое мужчин в возрасте 23, 24 и 25 лет. Двое — петербуржцы и один из Лодейного Поля. Вечером потерпевшая подала заявление, и было возбуждено уголовное дело по факту грабежа в крупном размере, совершённого группой лиц.

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Комментарии (5)

Елена31101977
Даже не знаю, судить или спасибо сказать.) Украли или изъяли и обезвредили.))
Vurgagain
"Кто не бухал - тот жизни не видал!"" :))))
Olen
Ну выпил с горя человек. Законом не запрещено.
Прямо все трезвенники собрались.

А вот грабителям-дурачкам не позавидуешь, пришьют в составе группы лиц по предварительному сговору.
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