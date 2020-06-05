В Купчино трое мужчин отняли у швеи «Форд», представившись полицейскими

Полиция Фрунзенского района Санкт-Петербурга раскрыла грабительский угон автомобиля.

Как стало известно «Фонтанке» 5 июня, трое подозреваемых были задержаны вчера днём. Само же преступление совершено 29 мая. Тогда в 6 утра на Купчинской улице, 15, к автовладелице (швее по профессии), по её словам, подошли трое мужчин. Они представились сотрудниками полиции и забрали её серебристый «Форд С-Макс» 2006 года выпуска. Через несколько часов, протрезвев, потерпевшая сообщила об этом в полицию.

В результате оперативно-разыскных мероприятий днём 4 июня на той же Купчинской улице, у дома 10, были задержаны трое мужчин в возрасте 23, 24 и 25 лет. Двое — петербуржцы и один из Лодейного Поля. Вечером потерпевшая подала заявление, и было возбуждено уголовное дело по факту грабежа в крупном размере, совершённого группой лиц.