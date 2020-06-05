«Из рук в руки» продавал петербуржец продукцию своего наркосада в Невском районе. Сам он придерживался здорового образа жизни и занимался спортом.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 5 июня, машину 37-летнего неработающего петербуржца сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков управления остановили у одного из домов по Советскому проспекту 2 июня. В автомобиле «Мерседес» было обнаружено и изъято 39 свертков, предположительно, с запрещенным веществом, общим весом около одного килограмма.

