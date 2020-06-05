Полтора килограмма растительного наркотика нашли полицейские в «Мерседесе» петербуржца. А дома — плантацию
«Из рук в руки» продавал петербуржец продукцию своего наркосада в Невском районе. Сам он придерживался здорового образа жизни и занимался спортом.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 5 июня, машину 37-летнего неработающего петербуржца сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков управления остановили у одного из домов по Советскому проспекту 2 июня. В автомобиле «Мерседес» было обнаружено и изъято 39 свертков, предположительно, с запрещенным веществом, общим весом около одного килограмма.
Затем сотрудники полиции пришли в снимаемую задержанным квартиру на том же Советском проспекте. Там нашли маленький садик, где мужчина выращивал запрещенные растения, а также осуществлял хранение и предпродажную расфасовку наркотика. В помещении сотрудники полиции нашли еще около полукилограмма наркотика, а также горшки с растениями и электронные весы.
«Что примечательно, при этом сам задержанный вел здоровый образ жизни и занимался спортом», — отмечают в полиции.
По данному факту СУ УМВД России по Невскому району возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный оборот наркотических средств).
Изъятое направлено на экспертизу.