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05.06.2020 09:30
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Полтора килограмма растительного наркотика нашли полицейские в «Мерседесе» петербуржца. А дома — плантацию

«Из рук в руки» продавал петербуржец продукцию своего наркосада в Невском районе. Сам он придерживался здорового образа жизни и занимался спортом.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 5 июня, машину 37-летнего неработающего петербуржца сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков управления остановили у одного из домов по Советскому проспекту 2 июня. В автомобиле «Мерседес» было обнаружено и изъято 39 свертков, предположительно, с запрещенным веществом, общим весом около одного килограмма.

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Затем сотрудники полиции пришли в снимаемую задержанным квартиру на том же Советском проспекте. Там нашли маленький садик, где мужчина выращивал запрещенные растения, а также осуществлял хранение и предпродажную расфасовку наркотика. В помещении сотрудники полиции нашли еще около полукилограмма наркотика, а также горшки с растениями и электронные весы.

«Что примечательно, при этом сам задержанный вел здоровый образ жизни и занимался спортом», — отмечают в полиции.

По данному факту СУ УМВД России по Невскому району возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный оборот наркотических средств).

Изъятое направлено на экспертизу.

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

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Комментарии (4)

Сразу видно непросвященных людей! Пусть ваши дети сбухаются, конечно) давно пора натуральный продукт легализовать!! Ничего плохого он не сделал, никого не травил, помогал людям быть добрее и веселее)))
Daharlem
Теперь можно не хранить улики до суда. Интересно сколько употребят сами ГНКашники, а сколько продадут? В процентном соотношении.
ussr_forever
МОЛОДЦЫ! Защитите наших детей от этой заразы! Оградите мирное безоружное население от наркоманов!
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