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05.06.2020 09:05
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Осторожнее с шашлыком. В Роскачестве назвали самые опасные продукты

Самыми опасными продуктами Роскачество признало свиной шашлык, глазированные ванильные сырки и коньяк, самыми безопасными — растительное масло и водку.

Как сообщает 5 июня ТАСС со ссылкой на организацию, были проведены десятки исследований. В каждой категории, содержащей не менее 17 торговых марок, подсчитали число небезопасных товаров и высококачественных товаров с рейтингом выше 4,5. В итоге был рассчитан процент безопасных продуктов от общего числа марок.

Самые небезопасные мясные продукты (помимо свиного шашлыка) — это, по данным экспертов, пельмени и фарш «Домашний», а самые безопасные — бройлеры. В продуктах этой категории, по данным специалистов, самое опасное то, что они могут содержать антибиотики, кишечную палочку и превышенное количество микроорганизмов.

16 марок коньяка не прошли тесты Роскачества на безопасность. Чаще всего проблема в том, что он приготовлен из спирта невиноградного происхождения. Среди напитков самыми безопасными, кроме водки, признаны светлое пиво и томатный сок. В этой категории наибольший риск представляет содержание в продукте микроорганизмов, недостаточно чистая вода и ароматизаторы.

В бакалее наиболее безопасные продукты — сушки и пищевая соль. Среди круп — гречка. Среди молочных продуктов — сметана и клубничный йогурт. Самая небезопасная молочка — это творог и масло сливочное 82,5 % жирности. В категории «Рыба и морепродукты» небезопасна икра лососёвых.

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Комментарии (5)

Vurgagain
С каждым днем , статьи и заметки на Фъ - полная дичь!
А что , кто то шашлык из свинины делает?
А бройлеры - с чего бы стали безопасными? Как раз в них то антибиотиков и всякой мути больше всего.
Piter4452
И солёные огурчики
Petr7
Самое главное - Водка безопасная, остальное не важно!!
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