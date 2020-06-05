Осторожнее с шашлыком. В Роскачестве назвали самые опасные продукты

Самыми опасными продуктами Роскачество признало свиной шашлык, глазированные ванильные сырки и коньяк, самыми безопасными — растительное масло и водку.

Как сообщает 5 июня ТАСС со ссылкой на организацию, были проведены десятки исследований. В каждой категории, содержащей не менее 17 торговых марок, подсчитали число небезопасных товаров и высококачественных товаров с рейтингом выше 4,5. В итоге был рассчитан процент безопасных продуктов от общего числа марок.

Самые небезопасные мясные продукты (помимо свиного шашлыка) — это, по данным экспертов, пельмени и фарш «Домашний», а самые безопасные — бройлеры. В продуктах этой категории, по данным специалистов, самое опасное то, что они могут содержать антибиотики, кишечную палочку и превышенное количество микроорганизмов.