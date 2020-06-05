Осторожнее с шашлыком. В Роскачестве назвали самые опасные продукты

Самыми опасными продуктами Роскачество признало свиной шашлык, глазированные ванильные сырки и коньяк, самыми безопасными — растительное масло и водку.
Как сообщает 5 июня ТАСС со ссылкой на организацию, были проведены десятки исследований. В каждой категории, содержащей не менее 17 торговых марок, подсчитали число небезопасных товаров и высококачественных товаров с рейтингом выше 4,5. В итоге был рассчитан процент безопасных продуктов от общего числа марок.
Самые небезопасные мясные продукты (помимо свиного шашлыка) — это, по данным экспертов, пельмени и фарш «Домашний», а самые безопасные — бройлеры. В продуктах этой категории, по данным специалистов, самое опасное то, что они могут содержать антибиотики, кишечную палочку и превышенное количество микроорганизмов.
16 марок коньяка не прошли тесты Роскачества на безопасность. Чаще всего проблема в том, что он приготовлен из спирта невиноградного происхождения. Среди напитков самыми безопасными, кроме водки, признаны светлое пиво и томатный сок. В этой категории наибольший риск представляет содержание в продукте микроорганизмов, недостаточно чистая вода и ароматизаторы.
В бакалее наиболее безопасные продукты — сушки и пищевая соль. Среди круп — гречка. Среди молочных продуктов — сметана и клубничный йогурт. Самая небезопасная молочка — это творог и масло сливочное